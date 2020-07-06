Пекельна спека призвела до того, що рятувальники оголосили найвищий клас пожежної небезпеки на території Одеського регіону

Про це попередили в прес-службі обласного ДСНС , передає Politeka.net.

Так, в Одеській області з 4-го по 8 липня буде переважати надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).

Згідно з прогнозами метеорологів, в ці дні температура повітря буде досягати в деяких місцях до +39 градусів.

Рятувальники відзначили, що, при найвищому класі пожежної безпеки чергування на пожежних спостережних пунктах ведеться з 8 ранку і до настання темряви. Наземні патрулі можуть нести службу у світлий час доби, а в найбільш небезпечних місцях – цілодобово.

На допомогу залучають лісопожежні бригади, а також збільшується чисельність команд за рахунок пожежних робітників та інших працівників постійних лісокористувачів. Також щодня по три рази авіапатрулювання проводиться.

Рятувальники звернулися до мешканців Одещини з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

Категорично не рекомендується:

створювати звалища та спалювати відходи;

розводити багаття в лісах і лісопосадках;

палити, кидати у лісі і лісопосадках непогашені сірники і недопалки;

залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;

спалювати стерню та інші рослинні рештки на сільськогосподарських полях;

дозволяти дітям бавитися зі сірниками і запальничками.

У разі виникнення пожежі в лісах, посадках і на відкритих територіях необхідно негайно зателефонувати за номером «101».

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