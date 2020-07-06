Пекельна спека призвела до того, що рятувальники оголосили найвищий клас пожежної небезпеки на території Одеського регіону
Про це попередили в прес-службі обласного ДСНС , передає Politeka.net.
Так, в Одеській області з 4-го по 8 липня буде переважати надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).
Згідно з прогнозами метеорологів, в ці дні температура повітря буде досягати в деяких місцях до +39 градусів.
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Рятувальники відзначили, що, при найвищому класі пожежної безпеки чергування на пожежних спостережних пунктах ведеться з 8 ранку і до настання темряви. Наземні патрулі можуть нести службу у світлий час доби, а в найбільш небезпечних місцях – цілодобово.
На допомогу залучають лісопожежні бригади, а також збільшується чисельність команд за рахунок пожежних робітників та інших працівників постійних лісокористувачів. Також щодня по три рази авіапатрулювання проводиться.
Рятувальники звернулися до мешканців Одещини з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.
Категорично не рекомендується:
- створювати звалища та спалювати відходи;
- розводити багаття в лісах і лісопосадках;
- палити, кидати у лісі і лісопосадках непогашені сірники і недопалки;
- залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
- спалювати стерню та інші рослинні рештки на сільськогосподарських полях;
- дозволяти дітям бавитися зі сірниками і запальничками.
У разі виникнення пожежі в лісах, посадках і на відкритих територіях необхідно негайно зателефонувати за номером «101».
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