У місті Ізмаїлі Одеської області посилюють карантинні заходи черех сплеск захворюваності небезпечним вірусом

Як розпорядився мер Андрій Абрамченко, всі міські кафе, бари ресторани, а також інші розважальні заклади повинні закриватися до 23:00. Відповідне розпорядження він підписав у п'ятницю, 3 липня.

Крім цього, в закладах громадського харчування заборонено проведення святкових застіль, пов'язаних з днями народження, весіллями та іншими заходами.

Наголошується, що на такі заходи місцева влада пішла, щоб не допустити поширення небезпечної китайської інфекції.

Однак, звернемо увагу, що з 2 липня в Ізмаїлі заробили кінотеатри, але з умовою, що на перегляді буде зайнято не більше 50% місць.

До цього ми писали, за добу в Одеському регіоні додалося 18 нових випадків захворювання, з яких 13 – одесити і п'ять – жителі районів області. Всього ж в нашому регіоні з початку епідемії захворіло 1883 осіб. При цьому померли вже 25 пацієнтів, з них 10 - одесити. Такі дані оприлюднила прес-служба МОЗ.

Наголошується, що видужала 827 інфікованих, продовжує хворіти 1018 пацієнтів, на даний момент хворіє 1031 осіб.

Як повідомили в прес-службі міськради, з усіх хворих в області 398 осіб — жителі Одеси.

На даний момент в одеській інфекційній лікарні перебуває 46 пацієнтів з вірусом, з них 45 жителі Одеси. За минулу добу в лікарню поступили 13 осіб з підозрою на це захворювання. З усіх хворих три людини знаходяться у важкому стані, 43 - в стані середньої тяжкості.

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