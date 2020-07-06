Мати викликала "швидку" на наступний день

В Одеській області від опіків загинула 5-річна дівчинка, яка грала з сірниками

Примітно, що мати дитини викликала швидку тільки на наступний день. Весь це час, за словами матері, вона збирала гроші на лікування доньки. Про це розповіла волонтер Катерина Ножевника на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net.

Трагедія розігралася в одному з сіл на Одещині.

Ножевникова розповіла, що травми були несумісні з життям, 35 % тіла дівчинки обгоріло. Дитина грав із сірниками, синтетичну майку зняли разом зі шкірою.

«Мати дівчинки виховує трьох дітей сама. Папа приїжджає раз на два роки. Виплата від держави 4200 грн на всіх дітей. Великий город і щоденна робота там, щоб виростити щось на прожиток. Корова, яку треба доїти. І діти, які через все це часто самі по собі », – наголосила волонтер.

Вона звернула увагу, що мама померлої дівчинки викликала швидку на наступний ранок. Жінка пояснила, що у неї не було грошей. А коли позичила в сусідів, тоді вже зателефонувала до лікарні.

Тим часом у поліції уточнили, що дівчинка потрапила в лікарню 2 червня, а померла вранці 3 липня.

За даним фактом розпочато кримінальну справу щодо п. 2, ст. 115 КК України (умисне вбивство), – повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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