Тільки за червень у воді загинуло 6 осіб

В розпал пляжного сезону в Одесі суттєво зросла кількість потопельників, ситуація стурбувала міську владу

Як повідомляють місцеві ЗМІ, з посиланням на інформацію рятувальників, в Одеському регіоні з початку року на водоймах потонуло 13 осіб, з них 6 осіб тільки за минулий місяць.

Згідно зі статистикою, багато випадки відбуваються у нічний час, коли рятувальники не працюють. Крім того, більшість трагедій сталася з людьми, що знаходяться в стані алкогольного сп'яніння.

У зв'язку з цим мер Одеси Геннадій Труханов запропонували посилити контроль, розмістивши попереджувальні плакати, але про нічне чергування рятувальників мова не йде.

«Нам потрібен контроль. Треба подумати. Може, інформаційні плакати. Хоча, п'яному море по коліно, але ми все-таки зобов'язані вжити запобіжні заходи, - заявив міський голова під час наради.

У той же час рятувальники зазначають, що ситуація із загибеллю людей на водних об'єктах, що склалася останнім часом, викликає суттєве занепокоєння.

Люди дуже часто нехтують елементарними правилами безпеки, що стає причиною трагічних наслідків.

наприклад, вранці в понеділок, 6 липня, на Собачому пляжі потонув 42-річний турист, який приїхав в Одесу на море з Житомира.

Рятувальники витягли його на берег. Спроби відкачати потопельника були безуспішними. Чоловік помер.

Як розповіли в міськраді, на пляжі він був разом з приятелем. Коли той заснув, він відправився купатися.

За попередніми даними, загиблий перед трагедією перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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