7 липня мешканцям одного з одеських районів доведеться не солодко, адже їм відключать воду в самий розпал спеки

Як передає Politeka.net, прес-служба філії «Інфоксводоканал» попереджає городян про відключення води через проведення аварійних ремонтних робіт по заміні 2-х запірних арматур діаметром 150 мм.

Адже як відомо, водопровідна система в Одесі знаходиться не в найкращому технічному стані. У зв'язку з цим городянам періодично доводиться поневірятися на подобі відсутності води в кранах.

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Так, повідомляється, що в цей раз постраждають мешканці, які проживають в районі Молдаванки. 07 липня з 10:00 до 19:00 буде припинена подача води споживачам наступних вулиць міста:

  • пер. Високий,
  • Болгарська,
  • Запорізька,
  • Б. Хмельницького,
  • Мечникова,
  • А. Лазарєва.

"Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)", - йдеться в повідомленні комунальників.

Вода, спрага, спека

Раніше ми повідомляли, пекельна спека призвела до того, що рятувальники оголосили найвищий клас пожежної небезпеки на території Одеського регіону.

Про це попередили в прес-службі обласного ДСНС.

Так, в Одеській області з 4-го по 8 липня буде переважати надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).

Згідно з прогнозами метеорологів, в ці дні температура повітря буде досягати в деяких місцях до +39 градусів.

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