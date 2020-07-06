7 липня мешканцям одного з одеських районів доведеться не солодко, адже їм відключать воду в самий розпал спеки
Як передає Politeka.net, прес-служба філії «Інфоксводоканал» попереджає городян про відключення води через проведення аварійних ремонтних робіт по заміні 2-х запірних арматур діаметром 150 мм.
Адже як відомо, водопровідна система в Одесі знаходиться не в найкращому технічному стані. У зв'язку з цим городянам періодично доводиться поневірятися на подобі відсутності води в кранах.
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Так, повідомляється, що в цей раз постраждають мешканці, які проживають в районі Молдаванки. 07 липня з 10:00 до 19:00 буде припинена подача води споживачам наступних вулиць міста:
- пер. Високий,
- Болгарська,
- Запорізька,
- Б. Хмельницького,
- Мечникова,
- А. Лазарєва.
"Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)", - йдеться в повідомленні комунальників.
Раніше ми повідомляли, пекельна спека призвела до того, що рятувальники оголосили найвищий клас пожежної небезпеки на території Одеського регіону.
Про це попередили в прес-службі обласного ДСНС.
Так, в Одеській області з 4-го по 8 липня буде переважати надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).
Згідно з прогнозами метеорологів, в ці дні температура повітря буде досягати в деяких місцях до +39 градусів.
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