В Одесі вимагачі знову встановили шлагбаум, щоб стягувати плату за проїзд до моря

Як інформують місцеві ЗМІ , будка і шлагбаум з'явилися в районі 13 станції Великого Фонтану. Тепер всі відпочиваючі, які бажають спуститися до берега на автомобілі зобов'язані заплатити за це 50 гривень.

При цьому директор "Одестранспарксервис" Євген Тябус стверджує, що встановлення шлагбауму на цьому місці — законна і проводиться на підставі рішення міськвиконкому від 28 липня 2016 року і розпорядження мера від 1 січня 2019 року. Кожен рік шлагбаум встановлює приватник, який уклав з "Одестранспарксервисом" договір на утримання однієї зони паркування (хоча фактично їх там два).

Нагадаємо, що скандальний шлагбаум не раз ставав об'єктом протистояння між активістами і бізнесменами. Його періодично зносили, але через час вимагачі знову з'являлися на цьому місці.

Примітно, що в червні минулого року суд визнав незаконним шлагбаум на 13-й Фонтану і зобов'язав паркувальників безкоштовно пропускати транспорт, однак бізнесмени оскаржували це рішення в апеляційній інстанції.

Раніше ми повідомляли, у самий розпал курортного сезону пляжі Одеси продовжують зустрічати відпочиваючих брудом і сміттям

Особливо сумно виглядає безкоштовний нечисленний ділянку на популярному пляжі «Аркадія».

Фотографії неподобства розмістив у себе на сторінці в Фейсбук одеський блогер Олег Коваленко.