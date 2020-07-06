В Одесі вимагачі знову встановили шлагбаум, щоб стягувати плату за проїзд до моря
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При цьому директор "Одестранспарксервис" Євген Тябус стверджує, що встановлення шлагбауму на цьому місці — законна і проводиться на підставі рішення міськвиконкому від 28 липня 2016 року і розпорядження мера від 1 січня 2019 року. Кожен рік шлагбаум встановлює приватник, який уклав з "Одестранспарксервисом" договір на утримання однієї зони паркування (хоча фактично їх там два).
Нагадаємо, що скандальний шлагбаум не раз ставав об'єктом протистояння між активістами і бізнесменами. Його періодично зносили, але через час вимагачі знову з'являлися на цьому місці.
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Примітно, що в червні минулого року суд визнав незаконним шлагбаум на 13-й Фонтану і зобов'язав паркувальників безкоштовно пропускати транспорт, однак бізнесмени оскаржували це рішення в апеляційній інстанції.
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Особливо сумно виглядає безкоштовний нечисленний ділянку на популярному пляжі «Аркадія».
Фотографії неподобства розмістив у себе на сторінці в Фейсбук одеський блогер Олег Коваленко.
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