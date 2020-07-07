В Одеській області поліція шукає дівчинку-підлітка, яка зникла напередодні
Як повідомили в прес-службі регіонального ГУНП, 14-річна Вікторія Нимас, в ніч на 6 липня вийшла з будинку в селі Новоборисівка Великомихайлівського району і з тих пір про неї немає ніяких звісток, пише Politeka.net.
У поліції припускають, що дівчинка могла поїхати в Одесу на електричці.
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Прикмети зниклої: зріст 155 см, середньої статури, волосся темне й довге, очі зелені.
Була одягнена в джинсові шорти з трояндою на кишені, білу футболку з персиками і червоні кросівки. При собі у дівчини був чорний рюкзак.
Правоохоронці переконливо просять з будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчинки звертатися за телефонами: (04859) 2-15-48, (066) 416-57-або 102.
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Так, троє підлітків запримітили жертву на вулиці Варненської і вирішили її пограбувати.
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