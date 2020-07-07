В Одесі співробітники СБУ провели спецоперацію по затриманню злочинної банди
Про погоню зі стріляниною спочатку повідомили стривожені очевидці в соцмережах, а пізніше інформацію прояснило місцеве видання «
Інцидент трапився 6 липня на площі Ярморочна.
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За словами місцевих жителів, два мікроавтобуса СБУ гналися за легковиком, а після того, як машину вдалося затиснути, витягли звідти людей і їм наділи наручники.
«Думська» уточнила, оперативники СБУ наздогнали автомобіль Audi з молдавськими номерами і після стрілянини поклали на землю чотирьох чоловік, що знаходилися в машині.
Затримані троє чоловіків і одна жінка. За попередньою інформацією, силовики затримали етнічну банду, яка за наводкою грабувала приїжджих. Подробиці і деталі інциденту з'ясовуються.
Раніше ми писали, вранці 2 червня, на промринку було скоєно збройний напад на магазин тканин. Чоловіки в масках зайшли в торгову точку, зробили кілька пострілів із травматичної зброї в бік працівників ринку. Після цього злочинці сіли в свої автомобілі і втекли.
В результаті було поранено дві людини.
Поліція встановила, що грабіжниками, які влаштували погром в магазині тканин, що належить сирійським биснесменам, виявилися працівники охоронної фірми. Їх місцезнаходження встановлюється.
У той же час силовики затримали водіїв мікроавтобусів, на яких бандити втекли. Їх виявили у приватному секторі.
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