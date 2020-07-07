Незважаючи на нещадну спеку в Одесі проходить акція протесту проти нового будівництва

Як повідомляє місцеве видання « Думська » незадоволені люди перекрили дорогу біля одеського аеропорту. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Під палючим сонцем мітингувальники ходять по зебрі і блокують рух автомобілів. Таким чином вони протестують проти розширення підприємства, яке хоче побудувати новий комплекс на місці їх гаражів.

Одні автомобілісти об'їжджають місце акції через двори, інші намагаються протиснутися між учасниками акції, сигналять і вступають з ними в конфлікти.

За даними видання, звільнити територію вимагає від гаражників КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Там стверджують, що перспективний план розвитку території підприємства передбачає розширення нового перону і будівництво наступної черги на земельній ділянці, частково вільний від капітальної забудови, частково на земельній ділянці, займаному приватними гаражами вздовж вулиці Аеропортівському. Місце під гаражі виділялося радянський час у тимчасове користування, і зараз більшість власників гаражів ніякого відношення до аеропорту не має. Документів на землю і дозволів на будівництво стаціонарних будівель ні у кооперативів, ні у їх членів немає, кажуть юристи КП.

Раніше ми писали, в Чорноморську мітингувальники заблокували вхід у морський порт.

Як стало відомо, близько 25 співробітників ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» перекрили прохідні шляхи, що ведуть в Чорноморський порт.

За словами мітингувальників, їх пропуску анульовані, і вони не можуть пройти на територію порту. Вони вимагають виплатити їм заробітну плату, яку заборгували за дев'ять місяців.

Зазначимо, що це вже четверта акція протесту за місяць.

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