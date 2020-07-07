Незважаючи на зростання захворюваності одеська влада готується відкрити школи в місті з 1 вересня

Проте вже зараз думають, як забезпечити безпеку дітей під час епідемії. Про їх плани стало відомо в ході дистанційного засідання в мерії, передає Politeka.net.

Зокрема, пропонується розділити класи на дві групи. У той же час поки незрозуміло як це організовують у школах, де навчаються у дві зміни. У будь-якому випадку, якщо школи відкриють, то правила носіння масок і дотримання дистанції обов'язково будуть дотримуватися.

Мер Одеси Геннадій Труханов каже, що за дистанційного навчання частина дітей опинилася на грані нервового розладу, так як позбавлена спілкування з однолітками. До того ж, багатьом складно освоювати навчання по інтернету і робити домашні завдання.

Труханов стверджує, що карантин в повній мірі зараз дотримуватися все одно неможливо, так як безліч дітей знаходяться на пляжах, де контролювати збереження дистанції між людьми практично не можна.

Тим часом стало відомо, скільки тестів на антитіла до вірусу зробили в Одесі.

Так, станом на 6 липня, у місті провели 1295 тестувань на імуноферментний аналіз (ІФА).

Як доповіла у ході засідання віце-мер Світлана Бедрега, з 1295 проведених тестів 787 було зроблено на виявлення імуноглобуліну М, 508 - на імуноглобулін G

Чиновниця зазначила, що тестування проводиться в 6 медустановах: у міській інфекційній лікарні, в міських лікарнях № 1, 5 і 10, а також у діагностичних центрах № 6 і 20. Насамперед тести роблять людям з підозрою на вірус, хворим на пневмонію, тим, хто готується до госпіталізації, а також медпрацівникам, поліцейським, нацгвардейцам і прикордонникам.

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