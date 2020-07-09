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В Одесі комунальні служби продовжують практикувати періодичне відключення електроенергії в житлових будинках

В прес-службі АТ «Одесаобленерго» попередили жителів Одеси і передмістя, що сьогодні, 9 липня, відключення торкнеться більше 2 тисяч будинків, передає Politeka.net.

Найбільш масштабні відключення проведуть в районі Ленпоселка, селища Дзержинського і Слобідки.

З 07:00 по 18:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

1-й Житомирський провулок 1, 3

3-й Житомирський провулок 1, 4, 6

4-й Житомирський провулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26

Академіка Гаркавого вулиця 28б, 28, 30, 32, 34, 36, 34а

Амурська вулиця 5/2, 5

Житомирська вулиця 30, 32, 34, 36, 30а

Селищна вулиця 27, 29, 31, 35, 33А, 25, 33, 37

вулиця Колійна 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 39а, 16А, 43А, 37Б, 9А, 37Е, 17А, 2А, 8А, 49Б, 16, 31Р, 24а, 37А, 3а, 36А, 4А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49

Літакова вулиця 19 А, 19, 32

Шефська вулиця 8, 16, 33, 35, 37, 39, 41, 37А, 35А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 35Б

З 09:00 за 19:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

Горизонтальна вулиця 49, 49А, 50

Леонова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 42А, 15А, 43А, 57, 49/1, 60а, 41а, 2А, 60б, 50А, 8А, 58, 60, 62

Магістральна вулиця 35а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21А, 72А, 16, 33а, 33 б, 6В, 31д, 31В/1, 18А, 45Б, 6а, 59А, 12А, 39А, 59Г, 31а7, 68д, 55А, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 53а, 31Н, 74А, 31Е, 33б, 12б, 49А, 19А, 37А, 28А, 41А, 33а4, 31А, 16А, 31\4, 50а, 33/2, 31з, 35/2, 31р, 47В, 8А, 31В, 62А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105

Ненудна вулиця 57, 61, 52А, 52А14, 52, 59

провулок Гагаріна 20

Проточний провулок 1, 3, 5, 8, 1/1

Сосюри вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33а, 1а, 59А, 74А, 18а, 61А, 20а, 31а, 76а, 29А, 18б, 5а, 13а, 66А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82

Учнівська вулиця 26

З 09:00 по 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

4-й Матеріальний провулок 1А, 12, 11Б, 8, 5/2, 5, 9, 11

Академіка Гаркавого вулиця 29, 31, 33, 35, 43, 37а, 37

Отамана Чепіги вулиця 5, 11, 15, 9Б, 3, 7, 13, 9А

Бессарабська вулиця 2, 4, 6, 4Б

Бібліотечна вулиця 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21

Болградская вулиця 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18

Бородінська вулиця 1, 3, 5

Академіка Корольова вулиця 25, 27, 29, 31

вулиця Гайдара 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 70

Генерала Доватора вулиця 8, 11А, 2, 9, 7, 6, 3, 1, 5, 1а, 4, 13

Дальницкое шосе 19

Житомирська вулиця 202, 184б, 186а, 170

Вапняна вулиця 49, 51, 53, 55, 57, 59, 55/, 69А, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 55А

Крайня вулиця 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 5В, 5Б, 5/7, 5А, 12А, 14А, 7б, 28А, 8/4, 18А, 20, 4/2, 22, 26, 28, 30, 30 А

Одария вулиця 7, 16, 18, 20, 24, 26

вулиця Панаса Мирного 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34

Пастера вулиця 21, 23, 36, 38, 40, 42, 46а, 44а, 44, 46, 48, 50, 48а

Патріотична вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30а, 28, 2А, 14а, 22А, 21Б, 7А, 30, 32, 34, 36

Петра Лещенко вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1А, 13, 14, 15, 13А

Північна вулиця 2, 4

Слобідської узвіз 18, 18-и, 27Б, 29, 30

Ступінчастий провулок 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5Б, 21/2, 7А, 5А, 11/1, 16Б, 1А, 15А, 21, 3А, 2А, 9/3, 9/2, 9/1, 16А, 7Б, 12Б, 12, 23, 25, 27

Творча вулиця 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22А, 16, 4А, 20А, 23а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

вулиця Тираспольська 25

Тираспольське шосе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а

Улітіна вулиця 23, 25б, 19, 25, 23А, 21, 21А

вулиця Уманська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 24а, 25Б, 31, 20А, 25, 25А, 251, 252

Ширяївський провулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 16Б, 16А, 28

Щоголева вулиця 1, 2, 3, 4, 1А, 6, 8

З 15:00 по 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:

7й Налічний 4, 5, 8Б, 4А, 10А, 6Б, 5А, 6, 6А, 8, 10

Академіка Воробйова вулиця 38, 42, 46, 48, 40а, 48А, 40, 44

Ветрогонная вулиця 42, 32а, 32, 35, 38а, 38, 37, 39, 34, 40, 44

Володимира Винниченка вулиця 23

Володимира Винниченка вулиця 9б, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 9а, 18а, 22, 24, 27, 29, 31

Гаріна вулиця 24, 26, 27, 29, 29а, 35А, 33б, 41а, 37а, 33А, 29б, 41Б, 31, 35, 37, 39

Далекосхідна вулиця 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33а, 31б, 21а, 30а, 57а, 22А1, 48А, 35Б, 23/а, 31, 37/а, 53Б, 23А, 33б, 29А, 23б, 22а, 27б, 60а, 41в, 47а, 47б, 40а, 60Б, 41а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Івана Мазепи вулиця 9, 6б, 4, 7, 11, 6а

Краснослободская вулиця 52, 50/1, 52/10, 52/4, 21, 23, 44/3

Краснослободская вулиця 2, 10/2, 4, 8, 10, 2А, 14, 6, 14Б, 16, 3/5, 12

Краснослобідської провулок 8, 12

Краснослобідської провулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/1, 11, 13, 14, 5А

Крилова вулиця 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 25а, 26а, 24А, 22а, 22/1, 24Б, 20/1, 50а, 32/б, 27/, 24в, 22/а, 25а1, 40а, 52А, 48а, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52

Ломоносова вулиця 3, 6, 7, 8, 10, 7а, 13а, 18б, 11, 16а, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

Ломоносова вулиця 39б, 19, 49а, 54б, 45б, 40б, 58а, 58б, 37а, 52а, 40а, 42а, 36а, 48а, 36б, 56б, 53б, 47а, 53а, 39а, 48б, 53в, 47б, 50а, 56а, 49б, 56в, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Ломоносова вулиця 25, 33а, 30, 21, 29а, 32а, 31, 26, 25б, 32, 29б, 33б, 27, 21а, 35, 24, 25а, 24а, 23, 21б

Матюшенко вулиця 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22Б, 22, 20б, 6б, 21а, 20а, 5б, 5а

Мацієвської вулиця 41, 45, 46, 47, 48, 52, 60а, 54, 41а, 56, 58, 60

Нерубайська вулиця 42а, 34, 36, 36А, 34А, 29, 32, 40, 42

Нікітіна вулиця 1, 2, 3, 4, 4в, 5, 4а, 1а, 7б, 4б, 7а, 6, 7, 8, 9, 11

Петра Івахненко вулиця 4

площа Молоді 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 13а, 17а, 9а, 15а, 12а, 15, 16, 19, 22, 15б

площа Молоді 6

Салтикова-Щедріна вулиця 1, 5, 5б, 3, 6

Салтикова-Щедріна вулиця 4

Саші Хорошенко вулиця 22, 20а, 24а, 24б, 18, 20

Саші Хорошенко вулиця 13, 14а, 13а, 11, 14, 15, 16

площа Молоді 21

Слобідська вулиця 27, 29, 33

Слобідська вулиця 43, 46, 47, 49, 65а, 50, 62Б, 52, 53, 57, 60, 62, 64, 65, 66, 68

Слобідська вулиця 30а, 30

Училищна вулиця 2, 4, 6

Ширшова вулиця 9а, 1, 2, 3, 4, 5, 19Б, 3а, 4б, 6, 5а, 13а, 1а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 7а

Яші Гордієнко вулиця 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 16а, 32а, 24б, 20а, 25/27, 17а, 22, 19а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 15а

З 09:00 до 12:00 електроенергію відключать за наступними адресами:

7й Налічній 4, 5, 6, 8, 6Б, 6А, 4А, 10А, 5А, 10, 8Б

Академіка Воробйова вулиця 38, 40, 42, 44, 46, 48, 40а, 48А

Вітрогонів вулиця 37, 38а, 34, 40, 32а, 39, 38, 44, 32, 35, 42

Володимира Винниченка вулиця 23

Володимира Винниченка вулиця 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18а, 9а, 18, 9б, 21, 22, 24, 27, 29, 31

Гаріна вулиця 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 29а, 33б, 37а, 41а, 33А, 39, 29б, 41Б, 35А

Далекосхідна вулиця 43, 33б, 57а, 60а, 47а, 57, 56, 41, 42, 58, 40а, 51, 41а, 46, 60Б, 47б, 52, 55, 49, 53, 48, 54, 41в, 53Б, 44, 39, 40, 48А, 29А, 50, 22а, 27б, 20, 31, 23, 25, 37, 34, 33а, 31б, 22А1, 28, 27, 37 / а, 36, 30, 21, 21а, 30а, 38, 26, 32, 35Б, 23 / а, 29, 22, 35, 23А, 23Б

Івана Мазепи вулиця 4, 6а, 9, 6б, 7, 11

Краснослободская вулиця 52, 50/1, 52/10, 52/4, 21, 23, 44/3

Краснослободская вулиця 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14Б, 2А, 3/5, 10/2, 14, 16

Краснослобідської провулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/1, 5А, 14

Краснослобідської провулок 11, 13

Краснослобідської провулок 8, 12

Крилова вулиця 40а, 36, 38, 39, 50а, 40, 48а, 52А, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52

Крилова вулиця 32 / б, 20/1, 22, 22 / а, 25а1, 32, 30, 28, 24Б, 23, 26а, 27 /, 34, 24в, 25, 26, 25а, 24, 24А, 22а, 22 / 1, 27, 20

Ломоносова вулиця 19

Ломоносова вулиця 38, 21а, 53а, 51, 36б, 58а, 45б, 50, 49а, 39б, 56, 54, 54б, 37, 40б, 44, 58б, 37а, 52а, 36а, 48а, 34, 40а, 56б, 42а, 39а, 53б, 47а, 52, 55, 48б, 53в, 47б, 53, 56а, 49б, 56в, 50а, 41, 42, 35, 24, 25а, 24а, 23, 33а, 25, 29б, 30, 21, 29а, 32а, 31, 26, 25б, 32, 21б, 33б, 27, 45

Ломоносова вулиця 16а, 10а, 10, 8, 18, 3, 17, 6, 13, 20, 16, 7, 7а, 13а, 18б, 12, 11, 14, 15

Матюшенко вулиця 20б, 3, 4, 6, 8, 5а, 22Б, 9, 21а, 6б, 20а, 5б, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Мацієвської вулиця 54, 41а, 45, 46, 47, 58, 52, 41, 60, 48, 56, 60а

Нерубайська вулиця 29, 32, 40, 42, 42а, 34, 36, 36А, 34А

Нікітіна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4в, 8, 4а, 7а, 7б, 4б, 9, 11, 1а

Петра Івахненко вулиця 4

площа Молоді 6, 15а, 3, 9, 17а, 15б, 15, 4, 7, 13а, 11, 22, 9а, 13

площа Молоді 21

площа Молоді 12, 14, 16, 19, 12а

Салтикова-Щедріна вулиця 4

Салтикова-Щедріна вулиця 1, 3, 5, 5б, 6

Саші Хорошенко вулиця 20, 22, 20а, 24а, 24б, 18

Саші Хорошенко вулиця 11, 13, 15, 16, 14а, 13а, 14

Слобідська вулиця 30а, 30

Слобідська вулиця 65а, 43, 46, 47, 62Б, 49, 50, 52, 53, 57, 60, 62, 64, 65, 66, 68

Слобідська вулиця 27, 29, 33

Училищная вулиця 2, 4, 6

Ширшова вулиця 4, 6, 4б, 2

Ширшова вулиця 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 9а, 1а, 19Б, 3а, 19, 13а, 5а, 7а, 21, 23

Яші Гордієнко вулиця 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 20а, 22, 16а, 25/27, 32а, 24б, 15а, 17а, 23, 24, 26, 28, 29, 30 , 32, 19а

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