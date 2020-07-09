В Одесі комунальні служби продовжують практикувати періодичне відключення електроенергії в житлових будинках
В прес-службі АТ «Одесаобленерго» попередили жителів Одеси і передмістя, що сьогодні, 9 липня, відключення торкнеться більше 2 тисяч будинків, передає Politeka.net.
Найбільш масштабні відключення проведуть в районі Ленпоселка, селища Дзержинського і Слобідки.
З 07:00 по 18:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
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- 1-й Житомирський провулок 1, 3
- 3-й Житомирський провулок 1, 4, 6
- 4-й Житомирський провулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26
- Академіка Гаркавого вулиця 28б, 28, 30, 32, 34, 36, 34а
- Амурська вулиця 5/2, 5
- Житомирська вулиця 30, 32, 34, 36, 30а
- Селищна вулиця 27, 29, 31, 35, 33А, 25, 33, 37
- вулиця Колійна 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 39а, 16А, 43А, 37Б, 9А, 37Е, 17А, 2А, 8А, 49Б, 16, 31Р, 24а, 37А, 3а, 36А, 4А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49
- Літакова вулиця 19 А, 19, 32
- Шефська вулиця 8, 16, 33, 35, 37, 39, 41, 37А, 35А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 35Б
З 09:00 за 19:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- Горизонтальна вулиця 49, 49А, 50
- Леонова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 42А, 15А, 43А, 57, 49/1, 60а, 41а, 2А, 60б, 50А, 8А, 58, 60, 62
- Магістральна вулиця 35а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21А, 72А, 16, 33а, 33 б, 6В, 31д, 31В/1, 18А, 45Б, 6а, 59А, 12А, 39А, 59Г, 31а7, 68д, 55А, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 53а, 31Н, 74А, 31Е, 33б, 12б, 49А, 19А, 37А, 28А, 41А, 33а4, 31А, 16А, 31\4, 50а, 33/2, 31з, 35/2, 31р, 47В, 8А, 31В, 62А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105
- Ненудна вулиця 57, 61, 52А, 52А14, 52, 59
- провулок Гагаріна 20
- Проточний провулок 1, 3, 5, 8, 1/1
- Сосюри вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33а, 1а, 59А, 74А, 18а, 61А, 20а, 31а, 76а, 29А, 18б, 5а, 13а, 66А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82
- Учнівська вулиця 26
З 09:00 по 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- 4-й Матеріальний провулок 1А, 12, 11Б, 8, 5/2, 5, 9, 11
- Академіка Гаркавого вулиця 29, 31, 33, 35, 43, 37а, 37
- Отамана Чепіги вулиця 5, 11, 15, 9Б, 3, 7, 13, 9А
- Бессарабська вулиця 2, 4, 6, 4Б
- Бібліотечна вулиця 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
- Болградская вулиця 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18
- Бородінська вулиця 1, 3, 5
- Академіка Корольова вулиця 25, 27, 29, 31
- вулиця Гайдара 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 70
- Генерала Доватора вулиця 8, 11А, 2, 9, 7, 6, 3, 1, 5, 1а, 4, 13
- Дальницкое шосе 19
- Житомирська вулиця 202, 184б, 186а, 170
- Вапняна вулиця 49, 51, 53, 55, 57, 59, 55/, 69А, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 55А
- Крайня вулиця 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 5В, 5Б, 5/7, 5А, 12А, 14А, 7б, 28А, 8/4, 18А, 20, 4/2, 22, 26, 28, 30, 30 А
- Одария вулиця 7, 16, 18, 20, 24, 26
- вулиця Панаса Мирного 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
- Пастера вулиця 21, 23, 36, 38, 40, 42, 46а, 44а, 44, 46, 48, 50, 48а
- Патріотична вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30а, 28, 2А, 14а, 22А, 21Б, 7А, 30, 32, 34, 36
- Петра Лещенко вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1А, 13, 14, 15, 13А
- Північна вулиця 2, 4
- Слобідської узвіз 18, 18-и, 27Б, 29, 30
- Ступінчастий провулок 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5Б, 21/2, 7А, 5А, 11/1, 16Б, 1А, 15А, 21, 3А, 2А, 9/3, 9/2, 9/1, 16А, 7Б, 12Б, 12, 23, 25, 27
- Творча вулиця 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22А, 16, 4А, 20А, 23а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27
- вулиця Тираспольська 25
- Тираспольське шосе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а
- Улітіна вулиця 23, 25б, 19, 25, 23А, 21, 21А
- вулиця Уманська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 24а, 25Б, 31, 20А, 25, 25А, 251, 252
- Ширяївський провулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 16Б, 16А, 28
- Щоголева вулиця 1, 2, 3, 4, 1А, 6, 8
З 15:00 по 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- 7й Налічний 4, 5, 8Б, 4А, 10А, 6Б, 5А, 6, 6А, 8, 10
- Академіка Воробйова вулиця 38, 42, 46, 48, 40а, 48А, 40, 44
- Ветрогонная вулиця 42, 32а, 32, 35, 38а, 38, 37, 39, 34, 40, 44
- Володимира Винниченка вулиця 23
- Володимира Винниченка вулиця 9б, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 9а, 18а, 22, 24, 27, 29, 31
- Гаріна вулиця 24, 26, 27, 29, 29а, 35А, 33б, 41а, 37а, 33А, 29б, 41Б, 31, 35, 37, 39
- Далекосхідна вулиця 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33а, 31б, 21а, 30а, 57а, 22А1, 48А, 35Б, 23/а, 31, 37/а, 53Б, 23А, 33б, 29А, 23б, 22а, 27б, 60а, 41в, 47а, 47б, 40а, 60Б, 41а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
- Івана Мазепи вулиця 9, 6б, 4, 7, 11, 6а
- Краснослободская вулиця 52, 50/1, 52/10, 52/4, 21, 23, 44/3
- Краснослободская вулиця 2, 10/2, 4, 8, 10, 2А, 14, 6, 14Б, 16, 3/5, 12
- Краснослобідської провулок 8, 12
- Краснослобідської провулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/1, 11, 13, 14, 5А
- Крилова вулиця 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 25а, 26а, 24А, 22а, 22/1, 24Б, 20/1, 50а, 32/б, 27/, 24в, 22/а, 25а1, 40а, 52А, 48а, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52
- Ломоносова вулиця 3, 6, 7, 8, 10, 7а, 13а, 18б, 11, 16а, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- Ломоносова вулиця 39б, 19, 49а, 54б, 45б, 40б, 58а, 58б, 37а, 52а, 40а, 42а, 36а, 48а, 36б, 56б, 53б, 47а, 53а, 39а, 48б, 53в, 47б, 50а, 56а, 49б, 56в, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
- Ломоносова вулиця 25, 33а, 30, 21, 29а, 32а, 31, 26, 25б, 32, 29б, 33б, 27, 21а, 35, 24, 25а, 24а, 23, 21б
- Матюшенко вулиця 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22Б, 22, 20б, 6б, 21а, 20а, 5б, 5а
- Мацієвської вулиця 41, 45, 46, 47, 48, 52, 60а, 54, 41а, 56, 58, 60
- Нерубайська вулиця 42а, 34, 36, 36А, 34А, 29, 32, 40, 42
- Нікітіна вулиця 1, 2, 3, 4, 4в, 5, 4а, 1а, 7б, 4б, 7а, 6, 7, 8, 9, 11
- Петра Івахненко вулиця 4
- площа Молоді 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 13а, 17а, 9а, 15а, 12а, 15, 16, 19, 22, 15б
- площа Молоді 6
- Салтикова-Щедріна вулиця 1, 5, 5б, 3, 6
- Салтикова-Щедріна вулиця 4
- Саші Хорошенко вулиця 22, 20а, 24а, 24б, 18, 20
- Саші Хорошенко вулиця 13, 14а, 13а, 11, 14, 15, 16
- площа Молоді 21
- Слобідська вулиця 27, 29, 33
- Слобідська вулиця 43, 46, 47, 49, 65а, 50, 62Б, 52, 53, 57, 60, 62, 64, 65, 66, 68
- Слобідська вулиця 30а, 30
- Училищна вулиця 2, 4, 6
- Ширшова вулиця 9а, 1, 2, 3, 4, 5, 19Б, 3а, 4б, 6, 5а, 13а, 1а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 7а
- Яші Гордієнко вулиця 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 16а, 32а, 24б, 20а, 25/27, 17а, 22, 19а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 15а
З 09:00 до 12:00 електроенергію відключать за наступними адресами:
- 7й Налічній 4, 5, 6, 8, 6Б, 6А, 4А, 10А, 5А, 10, 8Б
- Академіка Воробйова вулиця 38, 40, 42, 44, 46, 48, 40а, 48А
- Вітрогонів вулиця 37, 38а, 34, 40, 32а, 39, 38, 44, 32, 35, 42
- Володимира Винниченка вулиця 23
- Володимира Винниченка вулиця 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18а, 9а, 18, 9б, 21, 22, 24, 27, 29, 31
- Гаріна вулиця 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 29а, 33б, 37а, 41а, 33А, 39, 29б, 41Б, 35А
- Далекосхідна вулиця 43, 33б, 57а, 60а, 47а, 57, 56, 41, 42, 58, 40а, 51, 41а, 46, 60Б, 47б, 52, 55, 49, 53, 48, 54, 41в, 53Б, 44, 39, 40, 48А, 29А, 50, 22а, 27б, 20, 31, 23, 25, 37, 34, 33а, 31б, 22А1, 28, 27, 37 / а, 36, 30, 21, 21а, 30а, 38, 26, 32, 35Б, 23 / а, 29, 22, 35, 23А, 23Б
- Івана Мазепи вулиця 4, 6а, 9, 6б, 7, 11
- Краснослободская вулиця 52, 50/1, 52/10, 52/4, 21, 23, 44/3
- Краснослободская вулиця 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14Б, 2А, 3/5, 10/2, 14, 16
- Краснослобідської провулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/1, 5А, 14
- Краснослобідської провулок 11, 13
- Краснослобідської провулок 8, 12
- Крилова вулиця 40а, 36, 38, 39, 50а, 40, 48а, 52А, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52
- Крилова вулиця 32 / б, 20/1, 22, 22 / а, 25а1, 32, 30, 28, 24Б, 23, 26а, 27 /, 34, 24в, 25, 26, 25а, 24, 24А, 22а, 22 / 1, 27, 20
- Ломоносова вулиця 19
- Ломоносова вулиця 38, 21а, 53а, 51, 36б, 58а, 45б, 50, 49а, 39б, 56, 54, 54б, 37, 40б, 44, 58б, 37а, 52а, 36а, 48а, 34, 40а, 56б, 42а, 39а, 53б, 47а, 52, 55, 48б, 53в, 47б, 53, 56а, 49б, 56в, 50а, 41, 42, 35, 24, 25а, 24а, 23, 33а, 25, 29б, 30, 21, 29а, 32а, 31, 26, 25б, 32, 21б, 33б, 27, 45
- Ломоносова вулиця 16а, 10а, 10, 8, 18, 3, 17, 6, 13, 20, 16, 7, 7а, 13а, 18б, 12, 11, 14, 15
- Матюшенко вулиця 20б, 3, 4, 6, 8, 5а, 22Б, 9, 21а, 6б, 20а, 5б, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Мацієвської вулиця 54, 41а, 45, 46, 47, 58, 52, 41, 60, 48, 56, 60а
- Нерубайська вулиця 29, 32, 40, 42, 42а, 34, 36, 36А, 34А
- Нікітіна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4в, 8, 4а, 7а, 7б, 4б, 9, 11, 1а
- Петра Івахненко вулиця 4
- площа Молоді 6, 15а, 3, 9, 17а, 15б, 15, 4, 7, 13а, 11, 22, 9а, 13
- площа Молоді 21
- площа Молоді 12, 14, 16, 19, 12а
- Салтикова-Щедріна вулиця 4
- Салтикова-Щедріна вулиця 1, 3, 5, 5б, 6
- Саші Хорошенко вулиця 20, 22, 20а, 24а, 24б, 18
- Саші Хорошенко вулиця 11, 13, 15, 16, 14а, 13а, 14
- Слобідська вулиця 30а, 30
- Слобідська вулиця 65а, 43, 46, 47, 62Б, 49, 50, 52, 53, 57, 60, 62, 64, 65, 66, 68
- Слобідська вулиця 27, 29, 33
- Училищная вулиця 2, 4, 6
- Ширшова вулиця 4, 6, 4б, 2
- Ширшова вулиця 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 9а, 1а, 19Б, 3а, 19, 13а, 5а, 7а, 21, 23
- Яші Гордієнко вулиця 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 20а, 22, 16а, 25/27, 32а, 24б, 15а, 17а, 23, 24, 26, 28, 29, 30 , 32, 19а
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