Нещадна стихія знову попсувала Одеський регіон – злива з грозами і градом змінили спеку, а в деяких районах жителі побачили піщану бурю

Пригоду зняли на відео відпочиваючі у курортному селищі Рассейка, що на півдні Одеської області. Кадрами стихії вони поділилися у соцмережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За їхніми розповідями, спочатку в небі стояли дощові хмари, але вітру не було. Але через деякий час утворилися маленькі піщані смерчі, які буквально збивали з ніг людей.

"Вітер збивав з ніг. Пісок впивався в тіло голками. З криками бігли нудисти. Поки ще радісно летіли собаки, думаючи, що ось їм запропонували якусь нову гру. Втекти ми не встигли. Довелося впасти під якимось пагорбом і накритися ковдрою. Випльовуючи пісок, ми намагалися змусити собак не висовувати носи. Знімати стихію я почала вже під час затишшя, коли піщана "хмара" пройшла через нас", - поділилася враженнями одна з очевидиць.

Треба додати, що через негоду в селищі пропало електрику і перестав працювати водяний насос.

До цього ми повідомляли, що град розміром з волоський горіх побив теплиці, вікна в будинках і автомобілях, а також постраждав урожай в Ізмаїлі і Любашовке.

Також раніше стало відомо, що рясні опади вже обрушилися на деякі райони Одеської області, псуючи життя місцевим жителям. Зокрема, в ніч на 7 липня сильні дощі затопили приватні садиби у селі Цебриково Великомихайлівського району Одеської області. Рятувальники прибули в цей населений пункт і відкачали воду з території чотирьох приватних домоволодінь. За станом на шосту ранку рятувальниками було відкачано 220 куб. м. дощової води.

Gepostet von Kateryna Pieshko am Dienstag, 7. Juli 2020

Gepostet von Kateryna Pieshko am Dienstag, 7. Juli 2020

Нагадаємо, погода здивує українців несподіваним поворотом, про спеку можна забути: «повернутися дощі і...».

Як повідомляла Politeka, стихія несеться в Одеський регіон, термінове попередження: грози, зливи і навіть смерч".

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