Нещадна стихія знову попсувала Одеський регіон – злива з грозами і градом змінили спеку, а в деяких районах жителі побачили піщану бурю
Пригоду зняли на відео відпочиваючі у курортному селищі Рассейка, що на півдні Одеської області. Кадрами стихії вони поділилися у соцмережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За їхніми розповідями, спочатку в небі стояли дощові хмари, але вітру не було. Але через деякий час утворилися маленькі піщані смерчі, які буквально збивали з ніг людей.
"Вітер збивав з ніг. Пісок впивався в тіло голками. З криками бігли нудисти. Поки ще радісно летіли собаки, думаючи, що ось їм запропонували якусь нову гру. Втекти ми не встигли. Довелося впасти під якимось пагорбом і накритися ковдрою. Випльовуючи пісок, ми намагалися змусити собак не висовувати носи. Знімати стихію я почала вже під час затишшя, коли піщана "хмара" пройшла через нас", - поділилася враженнями одна з очевидиць.
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Треба додати, що через негоду в селищі пропало електрику і перестав працювати водяний насос.
До цього ми повідомляли, що град розміром з волоський горіх побив теплиці, вікна в будинках і автомобілях, а також постраждав урожай в Ізмаїлі і Любашовке.
Також раніше стало відомо, що рясні опади вже обрушилися на деякі райони Одеської області, псуючи життя місцевим жителям. Зокрема, в ніч на 7 липня сильні дощі затопили приватні садиби у селі Цебриково Великомихайлівського району Одеської області. Рятувальники прибули в цей населений пункт і відкачали воду з території чотирьох приватних домоволодінь. За станом на шосту ранку рятувальниками було відкачано 220 куб. м. дощової води.
Нагадаємо, погода здивує українців несподіваним поворотом, про спеку можна забути: «повернутися дощі і...».
Як повідомляла Politeka, стихія несеться в Одеський регіон, термінове попередження: грози, зливи і навіть смерч".
Також Politeka писала, що стихія розгулялася по Одещині, град розміром зі сливу: кадри того, що відбувається