В Одесі сталося збройне пограбування на АЗС, поліція шукає злочинця

Пригода сталася серед ночі на вулиці Дальницькій, 55, на автозаправці фірми «WOG», передає Politeka.net.

Чоловік у медичній масці зайшов на заправку нібито щоб купити пиво. Коли він підійшов до каси, то дістав пістолет і направив його на касира. Після цього грабіжник спокійно вигріб гроші з каси і втік.

Момент нападу потрапив на камери спостереження, відео якого розмістив telegram-канал ХО.

Тепер злочинця розшукує поліція.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій). Розбійнику загрожує від семи до 12 років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, в Одесі затримали злочинну групу, яка підозрюється у телефонному шахрайстві.

Встановлено, що троє чоловіків через відкриті дані з різних сайтів і інших джерел миониторили і обробляли відома жителів Одеси похилого віку. Таким чином вони отримували особисту інформацію про майбутніх жертв.

Також повідомлялося, що в розпал курортного сезону в Одесі активізувалася малолітня банда, яка нападає на перехожих, а після чого відбирає у них все цінне.

Про один такий випадок, який мав місце днями на вулиці Варненської, розповіли в місцевій поліції.

Троє підлітків помітили жертву і решилсь на пограбування.

Один ударив чоловіка в потилицю, від чого той упав. Після чого вони втрьох побили чоловіка, відібравши у нього 2,5 тисячі гривень і втекли.

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