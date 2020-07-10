В Одеській області за останню добу китайську інфекцію виявили у 56 осіб

Загальна кількість хворих з початку епідемії перевищила 2 тис. в Одеському регіоні і досягла значення 2108 людина. Число активних хворих більше однієї тисячі. Таку інформацію оприлюднила прес-служба МОЗ, передає Politeka.net

Медики відзначають, що велика частина нових випадків зараження в регіоні за останні дні - на території Одеської області.

У той же час губернатор Куций Максим стверджує, що серед головних причин такої прогресії — недотримання карантинних заходів жителями нашої області.

«Третина нових пацієнтів — пенсіонери, для яких ця більш небезпечна хвороба. Епідеміологи з нашого лабораторного центру називають головною причиною зростання кількості — нехтування санітарними правилами жителями регіону. Прошу всіх, а особливо підприємців, не забувати, що вірус нікуди не подівся і залишається небезпечним», - заявив Куций

Голова одеської ОДА просить людей дотримуватися заходів безпеки: надягати маски, частіше мити руки і уникати великого скупчення людей.

Треба сказати, що на дні від вірусу помер чоловік 1941 року народження, який проживав в Лиманке Овідіопольського району (Хутір Мізікевича).

Загиблий був інвалідом другої групи з ушкодженнями центральної нервової і серцево-судинної систем. Хвороба протікала у нього безсимптомно і він перебував на самоізоляції. За попередніми даними, про заразився від дружини.

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