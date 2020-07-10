Напередодні стало відомо про дві жертви китайського вірусу в Одеському регіоні
Як повідомили в прес-службі мерії, у четвер, 9 липня, в реанімації інфекційної лікарні від ускладнення, спричинені вірусною інфекцією COVID-19, померла 75-річна жінка.
Наголошується, що хвору доставили у важкому стані в медустанову 3 липня. ПЛР-тестування дало позитивний результат. Крім цього, у жінки був цілий букет хронічних захворювань.
Пацієнтка проходила лікування згідно з клінічними протоколами, однак 7 липня її стан значно погіршився і жінку перевели в реанімацію. Також вона перебувала на кисневої підтримки.
Розповнілу дружину Сулеймана з "Величного століття" зловили в бікіні: "Всі зусилля марні"
Христину Асмус і коханця "Татусевої дочки" Прилучного зняли з ролей, названа причина: "Мучилася"
Бузова забула про білизну і без сорому блиснула своїми "ягідками": "Яка ти красуня"
Німецька чемпіонка, спустивши штани і скинувши ліфчик, змусила плакати від захвату: "Валерія, гаряче!"
Вдень раніше від китайської інфекції помер чоловік 1941 року народження, який проживав в Лиманке Овідіопольського району (Хутір Мізікевича). Про це повідомили в прес-службі одеської ОДА.
Як стало відомо, загиблий був інвалідом другої групи з ушкодженнями центральної нервової і серцево-судинної систем.
Примітно, що хвороба протікала у нього бе будь-яких симптомів і він перебував на самоізоляції.
За попередньою інформацією, пенсіонера заразила дружина.
У той же час загальна кількість хворих з початку епідемії перевищила 2 тис. в Одеському регіоні і досягла значення в 2108 людина. Число активних хворих більше однієї тисячі.
За останню добу китайську інфекцію діагностували у 56 осіб.
Медики відзначають, що велика частина нових випадків зараження в регіоні за останні дні - на території Одеської області.
Нагадаємо, епідемія в Україні різко змінить темп, під ударом п'ять регіонів: "Більше двох тисяч заражених в..."
Як повідомляла Politeka, Одещина перейшла межу, кілька тисяч заражених: влада зробила термінове звернення
Також Politeka писала, що китайський вірус косить людей на Одещині: скільки нових заражень