Напередодні стало відомо про дві жертви китайського вірусу в Одеському регіоні

Як повідомили в прес-службі мерії, у четвер, 9 липня, в реанімації інфекційної лікарні від ускладнення, спричинені вірусною інфекцією COVID-19, померла 75-річна жінка.

Наголошується, що хвору доставили у важкому стані в медустанову 3 липня. ПЛР-тестування дало позитивний результат. Крім цього, у жінки був цілий букет хронічних захворювань.

Пацієнтка проходила лікування згідно з клінічними протоколами, однак 7 липня її стан значно погіршився і жінку перевели в реанімацію. Також вона перебувала на кисневої підтримки.

Вдень раніше від китайської інфекції помер чоловік 1941 року народження, який проживав в Лиманке Овідіопольського району (Хутір Мізікевича). Про це повідомили в прес-службі одеської ОДА.

Як стало відомо, загиблий був інвалідом другої групи з ушкодженнями центральної нервової і серцево-судинної систем.

Примітно, що хвороба протікала у нього бе будь-яких симптомів і він перебував на самоізоляції.

За попередньою інформацією, пенсіонера заразила дружина.

У той же час загальна кількість хворих з початку епідемії перевищила 2 тис. в Одеському регіоні і досягла значення в 2108 людина. Число активних хворих більше однієї тисячі.

За останню добу китайську інфекцію діагностували у 56 осіб.

Медики відзначають, що велика частина нових випадків зараження в регіоні за останні дні - на території Одеської області.

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