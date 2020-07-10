В Одеській області посуху визнали надзвичайною ситуацією природного характеру, збитки фермерів обчислюються мільярдами гривень

Про це заявив під час брифінгу, який відбувся в п'ятницю 10 липня, одеський губернатор Максим Куций, передає Politeka.net.

За його словами, на сьогодні збитки від посухи, які були зафіксовані спільно з Мінекономіки, становлять понад 6,5 мільярдів гривень.

Найбільш постраждали від посухи фермери Бессарабії: Татарбунарського, Тарутинського, Арцизького, а також Лиманського та інших районів.

«На півночі нашої області ситуація трохи краще, але там також була посуха – всі факти зафіксовані у звіті, – зазначив Куций і додав, що ведуться переговорыс Кабміном про часткової компенсації збитків аграріям області.

Нагадаємо, що аномально тепла зима, відсутність дощів і снігу призвели до катастрофічної ситуації з урожаєм озимих культур в Одеській області.

«Серед найбільш постраждалих – господарства Болградського, Ізмаїльського, Татарбунарського, Кілійського та Ренійського районів, де зафіксована загибель 70% посівів. На 50% площ загинули посіви в Білгород-Дністровському, Біляївському, Арцизькому, Саратському та Тарутинському районах, – повідомив начальник управління аграрної політики Одеської ОДА Іван Петрів.

Варто відзначити, що в травні місяці в Кабміні обіцяли виділити дотації постраждалим фермерам, проте, як з'ясувалося, допомога аграріям досі ніхто не виділив. В уряді кажуть, що немає механізмів для цього.

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