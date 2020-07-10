В Одесу прибув спецборт з військовими із зони проведення ООС на Донбасі

10 поранених військовослужбовців доставили в п'ятницю, 10 липня. Про це повідомив на сторінці у Фейсбуці волонтер Андрій Танцюра, передає Politeka.net.

«Доставлено десять хлопців, один знаходиться в кардіо-реанімації...

Хлопці з мінно-врывными травмами, один з вогнепальною кульовим пораненням(робота снайпера), кілька осіб з множинними переломами, два хлопця з ушкодженнями хребта...Війна продовжується..», - написав волонтер і розмістив фотографії на додачу.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі терористи погрожували підірвати Оперний театр.

Так, вранці в п'ятницю, 10 липня в чергову частину електронною поштою було відправлено анонімне повідомлення про мінування будівлі Одеського національного академічного театру опери і балету в провулку Чайковського.

За вказаною адресою були направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи і рятувальники.

Кромо того ми повідомляли, що напередодні в Одесі та області від китайської інфекції померли дві людини.

У четвер, 9 липня, в реанімації інфекційної лікарні від ускладнення, спричинені вірусною інфекцією COVID-19, померла 75-річна жінка. Днем раніше від китайської інфекції помер чоловік 1941 року народження, який проживав в Лиманке Овідіопольського району (Хутір Мізікевича)

Нагадаємо, в Одесі зросла кількість жертв китайського вірусу: "Хвороба протікала без симптомів, але..."

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