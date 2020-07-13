Весь тиждень в Одесі будуть господарювати атмосферні фронти і антициклони, які принесуть похолодання, дощі і шторм

Про це повідомляють метеорологи з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Вони пояснили, що протистояння теплих повітряних мас зі сходу і більш прохолодних з боку заходу призведе до різкої зміни погоди. З-за цього в місті піднявся штормовий вітер.

Протистояння повітряних мас закінчаться відступом спеки. Опади прогнозуються на початку і в кінці тижня. Все інше час пройде без дощів, але з мінливою хмарністю.

У понеділок, 13 липня, небо над Одесою затягнулося хмарами на весь день.

Нічний дощ c температура до ранку змінився дощем, проте пік стихії припаде на вечір.

Шквальні пориви північного вітру досягнуть 17-20 метрів в секунду. Хвилі піднімуться до 1 метра у висоту. Весь день прогнозується хмарна погода. Дощі закінчаться після обіду. Температура повітря різко впаде і складе +19 +23 градусів.

У вівторок, 14 липня, в Одесі буде ясно, однак вітер залишиться штормовим. Пориви досягнутий 13-15 метрів в секунду. Висота хвиль опуститься з 1 до 0,3 метрів. Температура повітря трохи підніметься.

Вночі стовпчики термометра покажуть +14 +19, вдень +19 +25.

У середу, 15 липня, прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер слабкий, змінних напрямків. Температурні показники збережуться і складуть +14 +19 вночі, вдень +19 +25.

У четвер, 16 липня, небо вкриється хмарами, проте опадів в цей день синоптики не обіцяють. Вітер західний, 5 - 10 метрів. Температура повітря вночі +16 +17, вдень +18 +26.

Останній робочий день, п'ятниця, 17 липня, буде без опадів, з мінливою хмарністю.

Вітер південний, 5 – 10 метрів в секунду.

Температура вночі +18 +20, вдень +25 +27.

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