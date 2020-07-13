Підприємці курортного селища збунтувалися проти рішення Кабміну заборонити роботу розважальних закладів після 23:00
Нагадаємо, що на тлі боротьби з китайської інфекцією український уряд ухвалив рішення обмежити роботу кафе барів ресторанів і нічних клубів до 23:00.
Це не сподобалося бізнесменам курортного селища Коблеве і вони вийшли на акцію протесту сьогодні вдень 13 липня і перекрили рух на трасі Миколаїв-Одеса в районі ринку.
До них також приєдналися місцеві жителі, які ходять по пішохідній зоні і вимагають пом'якшення заходів.
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Відповідне відео розмістили в соцмережах.
Раніше ми писали, що в Одесі мають намір обмежити роботу нічних клубів
зокрема, в ході засідання оперативного штабу, мер міста Геннадій Труханов нагадав, що Кабмін настійно вимагає заборонити роботу нічних клубів після 23 години.
«Якщо врахувати, що нічні клуби починають працювати з восьми-дев'яти годин вечора, таке рішення рівносильно повної заборони на їх роботу», - заявив він.⠀
У зв'язку з цим сьогодні збирається на позачергове засідання міської комісії з техногенної та екологічної безпеки та НС, яка розгляне дане питання.
І судячи по всьому, це рішення буде прийнято.
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