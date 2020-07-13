Підприємці курортного селища збунтувалися проти рішення Кабміну заборонити роботу розважальних закладів після 23:00

Нагадаємо, що на тлі боротьби з китайської інфекцією український уряд ухвалив рішення обмежити роботу кафе барів ресторанів і нічних клубів до 23:00.

Це не сподобалося бізнесменам курортного селища Коблеве і вони вийшли на акцію протесту сьогодні вдень 13 липня і перекрили рух на трасі Миколаїв-Одеса в районі ринку.

До них також приєдналися місцеві жителі, які ходять по пішохідній зоні і вимагають пом'якшення заходів.

Відповідне відео розмістили в соцмережах.

Раніше ми писали, що в Одесі мають намір обмежити роботу нічних клубів

зокрема, в ході засідання оперативного штабу, мер міста Геннадій Труханов нагадав, що Кабмін настійно вимагає заборонити роботу нічних клубів після 23 години.

«Якщо врахувати, що нічні клуби починають працювати з восьми-дев'яти годин вечора, таке рішення рівносильно повної заборони на їх роботу», - заявив він.⠀

У зв'язку з цим сьогодні збирається на позачергове засідання міської комісії з техногенної та екологічної безпеки та НС, яка розгляне дане питання.

І судячи по всьому, це рішення буде прийнято.

предприниматели Коблева с мирной акцией перекрыли трассу "М-14" Николаев-Одесса с требованиями приезда президента или примьер-министра, а также ввести смягчение в ограничении работы развлекательных заведений до 23:00 Одеська обласна державна адміністрація Офіс Президента України Миколаївська обласна державна адміністрація Gepostet von Вячеслав Валериевич Кириков am Montag, 13. Juli 2020

Нагадаємо, одеситів будуть масово перевіряти на імунітет: що задумали в МОЗ

Як повідомляла Politeka, вірус не відступає, сотні заражених на Одещині: де найнебезпечніше

Також Politeka писала, що в Одесі різко зросла кількість хворих вірусом: озвучені нові дані