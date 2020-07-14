Відомо на яких вулицях

У вівторок, 14 липня деяким одеситам відключать газ і електрику

Як повідомили на офіційному сайті міста Одеси, через ремонт газопроводу на вул. Бабушкіна відключать газ мешканцям прилеглих вулиць, передає Politeka.net.

Зокрема, газопостачання не буде з 10:00 до 17:30 14 липня у споживачів, які проживають за наступними адресами:

А тим часом комунальні служби продовжують практикувати періодичне відключення електроенергії в житлових будинках.

В прес-службі АТ «Одесаобленерго» попередили жителів Одеси, що сьогодні, 14 липня, відключення торкнеться багатьох будинків.

Світла не буде по наступним адресам:

1-ї Деревообробний провулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3б, 11а, 25г, 1а, 2а, 13а, 9а, 8, 25б, 8б, 19в, 25а, 6а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 27 З 09:00 по 17:00

1-й Український провулок 2, 5а, 11, 4, 10, 6а, 8, 5, 9, 3, 7, 6, 1, 9а З 09:00 по 17:00

2-й провулок Костанді 1, 2, 3, 4, 5, 4Б, 4А, 7А, 5А, 14А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 З 09:00 по 17:00

2-й Український провулок 1, 2 З 09:00 по 17:00

2-я вулиця Станційна 22, 22А З 09:00 по 17:00

3-й провулок Костанді 9, 8/3, 7, 6, 13, 2А, 11, 3, 1/3, 4, 57, 2Б, 8, 2, 2Г З 09:00 по 17:00

4-й Деревообробний провулок 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 45Б, 73А, 47А, 48, 23Б, 20Б, 52Б, 45А, 14а, 93а, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 З 09:00 по 17:00

5-й Деревообделочный провулок 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, 137Б, 83А, 41А, 66б, 3а, 51Б, 139А, 32А, 46б, 29б, 107Б, 9А, 83Б, 8А, 137А, 174, 40А, 2а, 105Б, 4а, 85А, 74а, 40Б, 44Б, 93А, 52Б, 30а, 9Б, 129в, 19Е, 52А, 66А, 29А, 51А, 129А, 44А, 4б, 77Б З 09:00 по 17:00

Академіка Глушка проспект 13, 17, 19, 17/1, 17/2 З 09:00 за 19:00

вулиця Балківська 7, 7А, 1, 9 З 09:00 по 17:00

Горизонтальна вулиця 49А, 49, 50 З 09:00 за 19:00

Деревообделочная вулиця 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 6б, 14б, 43а, 62а, 78а, 10а, 40а, 62б, 25а, 41б, 39б, 8б, 10б, 6а, 45, 10в, 43б, 7а, 33а, 39а, 4а, 3б, 27а, 29б, 22а, 48а, 78б, 27б, 41а, 3а, 29а, 64б, 27в, 8а, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 40б З 09:00 по 17:00

Зелений проспект 1а, 1, 3, 14, 18, 21 З 09:00 по 17:00

Іспанська провулок 2а З 09:00 по 17:00

Костанді вулиця 5/11, 5, 6, 7, 9, 13/В-2, 6Г, 5/15, 7/29, 5/12, 7/33, 5/13, 5/4, 7/39, 7/41, 14/А, 8/3, 14/4, 14/7, 13В, 14/9, 6е, 13Б-2, 15В, 12/2, 17А, 8/5, 10А, 8/8, 24б, 15А, 14/24, 22а, 18В, 8/2, 6А, 13А, 14/26, 17В, 24р, 5А, 6Д, 14/21, 6Б, 15/Б, 14уч11, 14в, 6к, 7/5, 14/20, 10В, 18Б, 14/2, 18А, 14/23, 14Ж, 23А, 12А, 13Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 86, 87, 89, 147, 722, 14/12 З 09:00 по 17:00

вулиця Купріна 9а З 09:00 по 17:00

вулиця Леонова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41а, 60б, 49/1, 42А, 2А, 29, 8А, 15А, 60а, 50А, 43А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62 З 09:00 за 19:00

Магістральна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 31в/2, 72А, 35а, 33б, 35/2, 6В, 31д, 31В/1, 18А, 33 б, 6а, 31Н, 12А, 39А, 74А, 31а7, 33а, 62А, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 31р, 55А, 19А, 31Е, 47В, 12б, 41А, 33/2, 53а, 33а4, 68д, 28А, 31А, 59Г, 16А, 31\4, 50а, 49А, 31з, 59А, 21А, 38, 8А, 31В, 37А, 45Б, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 З 09:00 за 19:00

Ненудна вулиця 57, 61, 52А, 52А14, 52, 59 З 09:00 за 19:00

провулок Парковий 77/1, 77, 79, 81 З 09:00 по 17:00

провулок Гагаріна 20 З 09:00 за 19:00

провулок Гаршина 5/7, 5/3, 18 З 09:00 по 17:00

вулиця Промислова 22 З 09:00 по 17:00

Проточний провулок 3, 8, 1/1, 1, 5 З 09:00 за 19:00

Радіальна вулиця 1, 2, 4 З 09:00 по 17:00

Разумовська вулиця 28, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 З 09:00 по 17:00

Селекційна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22А, 18А, 2Г, 21, 23а, 22, 23, 24, 25 З 09:00 по 17:00

Скидановская вулиця 3, 5, 7 З 09:00 по 17:00

вулиця Сосюри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 13а, 66А, 61А, 31а, 1а, 20а, 68, 18б, 18а, 5а, 76а, 59А, 33а, 74А, 71, 29А, 74, 73, 76, 82, 75, 70, 69, 80, 78, 72 З 09:00 за 19:00

вулиця Тракторна 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2б, 2а, 12А, 24, 26, 28 З 09:00 по 17:00

Учнівська вулиця 26 З 09:00 за 19:00