В Одесі поліція оголосила в розшук 22-річного хлопця, про якого немає звісток майже 2 тижні

Як повідомили в прес-службі обласного ГУНП, в Київському районі пропав Рубан Олександр, 1998 року народження. Рідні не бачили хлопця з 2 липня і тепер не знаходять собі місця від горя, передає Politeka.net.

На вигляд зниклому 20-25 років. Його зріст 170-175 см, волосся коротке, очі — блакитні. Саша був одягнений у синю футболку, спортивні штани і блакитні кросівки.

«Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Михайла та Олександра, поліція просить повідомити за телефонами: (04859) 2-15-48, (066) 416-57-або 102», - йдеться у зверненні поліції.

До цього ми повідомляли, що в Кілії Одеської області довгий час шукали зниклого 17-річного Івана Делюкова, проте пошуки завершилися. Тіло хлопця без ознак життя знайшли у високій трубі запущеної шкільної котельні. Як стало відомо, хлопець скоїв самуубийство, кинувшись у 20-метрову трубу.

Вчасно пошуків друзі Вані повідомили, що він писав книгу в стилі фентезі. За сюжетом книги головний герой потрапляє в якусь трубу і опиняється в іншому вимірі. А в кінці він прокидається і розуміє, що це був сон. Крім того, знайома дівчина зізналася, що незадовго до свого зникнення він подарував їй невеликий косметичний набір.

"Друзі розповідали, що Іван мріяв видати свій твір. Але хлопці його запевняли, що книгу не можуть надрукувати, тому що мова йде про суїцид, а пропаганда цього у нас заборонена. Вони порадили переробити початок. Ми так і не знаємо, переписав він", - поділилися родичі.

Нагадаємо, в Одеській області безслідно зникла зеленоока красуня: поліція повідомила деталі.

Як повідомляла Politeka, діти без вісті пропали під Одесою, поліція піднята по тривозі: фото і прикмети.

Також Politeka писала, що в Одесі знову посилили карантин: що заборонено і які є винятки