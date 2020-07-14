З'явилися нові подробиці про житловий будинок, який загорівся на вулиці Буніна у центрі Одеси

Вранці в неділю, 12 липня, велика пожежа охопила історичний будинок 1814 року побудови. За попередніми даними осередок займання був на балконі другого поверху. Вогонь швидко поширився на третій поверх і по всьому даху, так як перегородки в будівлі були дерев'яними.

Будівля сильно постраждала, причому не від вогню, скільки від води.

Тепер квартири виявилися непридатні для житла і всіх постраждалих переселили у дитячий табір "Мрія". Так, з 38 постраждалих в табір переїхали 20.

Як повідомило місцеве видання « Думська »у квартирі, де почалася пожежа дві кімнати з картинами, матрацами на підлозі і великою кількістю порожніх пляшок від недешевого спиртного. Деякі пляшки служили підсвічниками. Можливо, палаючі свічки і стали причиною пожежі.

За словами сусідів, господарі квартири живуть в Москві, а житло здають. Останнім часом в квартирі знаходилася велика компанія молодих людей 18-20 років. Вони влаштовували гулянки і сусіди не раз звертались зі скаргами в поліцію.

За даними видання, один із квартирантів або їх гостей вчора зробив спробу самогубства. 21-річний хлопець зістрибнув з мосту Коцебу, але залишився живий. Бригада швидкої допомоги відвезла його в реанімацію 11-ї лікарні. Зараз він знаходиться у важкому стані. У хлопця діагностували політравму, перелом шийного хребця, підвивих стегна.

Перед суїцидом молодик залишив записку "Їжак, прости".

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