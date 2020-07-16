17 липня мешканцям Суворівського району Одеси доведеться не солодко, адже їм відключать воду

Як передає Politeka.net, прес-служба філії «Інфоксводоканал» попереджає городян про відключення води через проведення аварійних ремонтних робіт по заміні запірної арматури діаметром 200 мм і 300 мм

Адже як відомо, водопровідна система в Одесі знаходиться не в найкращому технічному стані. У зв'язку з цим городянам періодично доводиться поневірятися на подобі відсутність води в кранах.

Так, з 9:30 до 23:30 не буде води за наступними адресами:



- Академіка Заболотного, 57, 57/2,



- Семена Палія, 73-99,



- Марсельська, 32-48, 33.

Крім того стало відомо про проведення ремонтних робіт на Чубаевке. З 9:30 по 20:30 не буде води по наступним вулицям:



- Глінки,



- Рожева,



- Жаботинського,



- Сакко,



- Ромашкова,



- Петрашевського,



- Люстдорфська дорога, 27 будинок 1 - 56.

Раніше ми повідомляли, пекельна спека призвела до того, що рятувальники оголосили найвищий клас пожежної небезпеки на території Одеського регіону.

Про це попередили в прес-службі обласного ДСНС.

Так, в Одеській області з 4-го по 8 липня буде переважати надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).

Згідно з прогнозами метеорологів, в ці дні температура повітря буде досягати в деяких місцях до +39 градусів.

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