17 липня мешканцям Суворівського району Одеси доведеться не солодко, адже їм відключать воду
Як передає Politeka.net, прес-служба філії «Інфоксводоканал» попереджає городян про відключення води через проведення аварійних ремонтних робіт по заміні запірної арматури діаметром 200 мм і 300 мм
Адже як відомо, водопровідна система в Одесі знаходиться не в найкращому технічному стані. У зв'язку з цим городянам періодично доводиться поневірятися на подобі відсутність води в кранах.
Так, з 9:30 до 23:30 не буде води за наступними адресами:
- Академіка Заболотного, 57, 57/2,
- Семена Палія, 73-99,
- Марсельська, 32-48, 33.
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Крім того стало відомо про проведення ремонтних робіт на Чубаевке. З 9:30 по 20:30 не буде води по наступним вулицям:
- Глінки,
- Рожева,
- Жаботинського,
- Сакко,
- Ромашкова,
- Петрашевського,
- Люстдорфська дорога, 27 будинок 1 - 56.
Раніше ми повідомляли, пекельна спека призвела до того, що рятувальники оголосили найвищий клас пожежної небезпеки на території Одеського регіону.
Про це попередили в прес-службі обласного ДСНС.
Так, в Одеській області з 4-го по 8 липня буде переважати надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).
Згідно з прогнозами метеорологів, в ці дні температура повітря буде досягати в деяких місцях до +39 градусів.
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