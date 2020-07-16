Стало відомо ім'я поліцейського, якого підозрюють у нарузі над малолітньою дівчинкою в Одесі
Ним виявився інспектор сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції і колишній куратор програми з протидії домашньому насильству "Поліна Михайло Положенцев, інформує
Йому вже вручили підозру співробітники ДБР.
Повідомляється, що поліцейський займався розшуком потерпілої в січні поточного року, коли дівчина пішла з дому після конфлікту з матір'ю. Склавши на останню адмінпротокол про невиконання батьківських обов'язків, поліцейський провів бесіду з дівчиною-беглянкою.
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А через два тижні, 11 лютого, поліцейський під якимось приводом змусив дівчину поїхати до нього додому, де він її і зґвалтував.
Постраждала через кілька днів розповіла про події вчителю, який переконав її звернутися із заявою в поліцію.
Тепер слідство клопоче про обрання запобіжного заходу для ймовірного ґвалтівника у вигляді утримання під вартою.
Як стало відомо, підозрюваному 29 років, у нього дві освіти - психолога і поліцейського криміналіста. Першу освіту він отримав в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені Ушинського, друге – в Одеському державному університеті внутрішніх справ.
Треба зазначити, що Положенцев 12 років служив в органах внутрішніх справ Одеси, а звільнився звідти у квітні 2020 року в званні капітана (коли слідство у справі про зґвалтування вже йшло – Ред.). Деякий час шукав нову роботу і перебував за кордоном – у Молдові.
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