В Одесі сталася дивна ДТП в районі Аркадії

Відповідне відео розмістив телеграм-канал Хydessa, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За даними очевидців, водій на білій «Ауді» не впорався з керуванням та влетів у стіну на в'їзді в паркінг торгового центру «Сади Перемоги».

Сам водій іномарки не постраждав, він відбувся «легким переляком». А ось автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини кузова.

Раніше ми повідомляли про ще одну досить дивну ДТП, яка сталася серед білого дня на нижній парковці біля ресторану «Глечик» в районі пляжу «Дельфі». Там водій за кермом позашляховика протаранила дерево.Очевидці стверджують, що за кермом авто була дівчина, яка переплутала педалі газу і гальма.

Саме цікаво, що після ДТП водій втік з місця події.

Також повідомлялося, одесити вирішили провчити автохама, який постійно паркується в недозволеному місці і заподіює незручності мешканцям одного з житлових комплексів. Зокрема, водій «евробляхи» регулярно паркувався, перекриваючи проїзд жителям ЖК «Альтаїр» за адресою Люстдорфська дорога, 55/2.

Крім того, його автомобіль, залишений де-попало, перекривав прохід до сміттєвих баків, заважаючи здійснювати вивезення побутових відходів сміттєприбиральної компанії.

В якості помсти вони придумали наступне рішення: обклеїли автомобіль наклейками "Я паркуюсь як му*ак" і залишили на капоті пакети зі сміттям.

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