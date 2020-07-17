У місті Арцизі Одеської області попрощалися із загиблим 32-річним військовослужбовцем Євгеном Чумаченко

Життя бійця обірвалося 13 липня в результаті обстрілу бойовиків за позиціями українських військ поблизу села Славне Донецької області, передає Politeka.net, з посиланням на місцеві ЗМІ.

Євген Чумаченко, 1988 року народження був родом з Ізмаїла, а потім переїхав в Арциз, де проживав з сім'єю. У загиблого героя залишилася дружина і двоє дітей.

Похорон відбувся в четвер, 16 липня. Провести в останній шлях українського захисника прийшли друзі, колеги, побратими, рідні, жителі міста, представники місцевої влади, військовослужбовці.

Земляки і колеги відгукуються про Євгена Чумаченко, як про світлу людину, надійного товариша, справжнього воїна, який не боявся труднощів і завжди був готовий прийти на допомогу і підтримку.

Раніше ми повідомляли, у зоні ООС на Донбасі в пастку бойовиків потрапили військові з одеської бригади.

Інцидент стався в районі Зайцево Донецької області.

13 липня російсько-окупаційні війська здійснили підле вбивство військового медика, який згідно домовленості намагався евакуювати тіло загиблого військовослужбовця.

Мова йде про 137-му батальйоні морської піхоти, який дислокується під Одесою, в Дачній, і входить в склад 35-ї окремої бригади МП ВМСУ.

«Командир розвідвзводу підірвався на міні в сірій зоні. Намагаючись його врятувати, загинув військовий медик. Тіло першого перебуває у супротивника, другого на місці загибелі. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення», - уточнили в штабі з'єднання.

Те, що трапилося в штабі ЗСУ назвали "черговим свідченням того, що російсько-окупаційні війська не збираються дотримуватися ніяких міжнародно-правових норм".

Нагадаємо, трагедія трапилася з бійцями з одеської бригади.

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