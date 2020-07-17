В Ізмаїлі Одеської області водій Mitsubishi Galаnt побив алкогольний "рекорд"

Про це пише Politeka, посилаючись на видання Думська.

Повідомляється, що чоловік на іномарці врізався в металевий стовп. Коли патрульні приїхали на місце події, то запропонували водієві пройти тест на алкоголь.

Алкотестер виявив у чоловіка 3,26 проміле алкоголю. Це, зазначили в поліції, є найвищим показником сп'яніння з початку 2020 року.

НП сталася ввечері, 16 липня на вулиці Лядова. Крім того, у водія не виявилося документів.

На чоловіка складено адмінпротоколи за ст 124, 130 і 126 Купап (вчинення ДТП, керування в стані сп'яніння, керування без відповідних документів).

Раніше Politeka повідомляла, що президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду терміново проголосувати за законопроект про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані. Про це Зеленський сказав під час традиційної селекторної наради, передає прес-служба глави держави.

Заклик Зеленського щодо невідкладного прийняття законопроекту пов'язаний з недавнім ДТП під Києвом, у результаті якого загинули чотири людини, двоє з яких - діти.

Після гучної аварії в Києві Верховна Рада прийняла законопроект, що посилює відповідальність для водіїв за вчинення смертельного ДТП у п'яному вигляді.

Голосування за відповідний законопроект пройшов у парламенті 13 липня. За його прийняття проголосували 282 нардепа, проти – 13, утрималися – 33, не голосували – 37.

Закон передбачає збільшення штрафів за ряд порушень ПДР, а також посилення кримінальної відповідальності за порушення ПРАВИЛ дорожнього руху, які призвели до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, і ті ж дії, вчинені в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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