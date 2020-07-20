Не всім таке подобається

В мережі показали, як туристи заставили узбережжя Одеської області своїми автомобілями

Мова йде про природні піщані пляжі курортних селищ Санжейки, Грибівки и Кароліно-Бугазу.

На відео, яке розмістив новинний портал « Думська » видно, як відпочиваючі залишають свої авто прямо біля води, перетворивши пляжі в справжню парку. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Машини на пляжах помітили з одеськими номерами, але є і гості з інших регіонів України, а також іноземці.

Місцеві жителі обурені і вже розмістили петицію на сайті президента України з вимогою заборонити проїзд і паркування транспортних засобів на громадських пляжах Одеської області (в рекреаційній зоні серед відпочиваючих). Її автором виступила Валерія Лужанська.

"На пляжах Затоки на постійній основі в літній сезон проїзд власними автотранспортними засобами ніяк не регулюється. В результаті цього пляжі все більше стають схожі на паркування торгових центрів, на яких подекуди видно людей без машин. Машини залишають прямо між людьми біля води. Майже біля кожної машини готується страви на мангалі", – наголошується в петиції.

А тим часом синоптики повідомили, що весь тиждень Одеса буде знаходиться під впливом антициклонів, а це значить, що погода буде сонячною і спекотною.

У понеділок, 20 липня, в Одесі спостерігатиметься невелика хмарність на небі, однак під вечір синоптики обіцяють невеликі опади у вигляді дощу.

У вівторок, 21 липня, в місті буде сонячно і без опадів. У першій половині дня слабкий вітер буде дути з півночі, а після обіду він посилиться і почне дути в зворотному напрямку.

Температура повітря вночі на стовпчиках термометра покажуть +19 +23 градусів, вдень повітря прогріється до +30.

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