В Одеській області чоловік на автомобілі ганявся за собакою по вулиці і намагався її задушити
Обурливе відео розмістили очевидці у мережі, передає Politeka.net. (Щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався днями в місті Подільську.
На кадрах, знятих камерою спостереження, видно, як водій Volkswagen Passat на великій швидкості збиває вівчарку, однак замість того, щоб зупинитися, він розвертається і знову зачіпає собаку. Після цього неадекватний водій їде.
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Місцеві жителі стверджують, що «герой» відео - син багатого фермера.
Тим часом у поліції за фактом події вже розпочато кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринам.
Що стосується потерпілого пса, то його відвезли до ветеринарного лікаря, де бідоласі надали допомогу. Зараз тварина відновлюється.
Раніше ми повідомляли, в покинутому будинку на околиці села під Одесою був знайдений голодний і змучений пес породи алабай. Бідна тварина було прив'язане на ланцюгу на території покинутої ферми в Біляївському районі.
Собаку залишили без їжі і води, в жахливих умовах, зовсім одну. Її врятували від вірної загибелі волонтери і зараз вона перебуває у ветеринарній клініці Одеси.
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А ще Politeka писала, на трасі Київ-Одеса перекрили рух, відео того, що відбувалося: "Опинилися в полоні"
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