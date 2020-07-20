В Одеській області чоловік на автомобілі ганявся за собакою по вулиці і намагався її задушити

Обурливе відео розмістили очевидці у мережі, передає Politeka.net. (Щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався днями в місті Подільську.

На кадрах, знятих камерою спостереження, видно, як водій Volkswagen Passat на великій швидкості збиває вівчарку, однак замість того, щоб зупинитися, він розвертається і знову зачіпає собаку. Після цього неадекватний водій їде.

Місцеві жителі стверджують, що «герой» відео - син багатого фермера.

Тим часом у поліції за фактом події вже розпочато кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринам.

Що стосується потерпілого пса, то його відвезли до ветеринарного лікаря, де бідоласі надали допомогу. Зараз тварина відновлюється.

Раніше ми повідомляли, в покинутому будинку на околиці села під Одесою був знайдений голодний і змучений пес породи алабай. Бідна тварина було прив'язане на ланцюгу на території покинутої ферми в Біляївському районі.

Собаку залишили без їжі і води, в жахливих умовах, зовсім одну. Її врятували від вірної загибелі волонтери і зараз вона перебуває у ветеринарній клініці Одеси.

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