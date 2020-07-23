Пожежа в житловому будинку забрала життя брата і сестри в Одеській області

Про трагічну подію, що сталася рано вранці в селі Новопетрівка Миколаївського району передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ДСНС.

Згідно з інформацією, 23 липня в 5:17 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому приватному житловому будинку. Рятувальники протягом двох з половиною годин боролися з вогнем у будинку на площі 40 квадратних метрів та повністю її ліквідували 08:24.

На попелищі були знайдені обгорілі трупи 40-річного господаря будинку та його 33-річної сестри. Причина смерті, пожежі та розмір збитків встановлюються.



Наголошується, що від ДСНС залучалась 1 одиниця пожежної техніки та 3 чоловіка особового складу.

До цього ми повідомляли про сильну пожежу в курортному селищі Затока Одеської області.

Там загорілися будиночки на базах відпочинку «Граніт» і «Атлантида». Прибувши на місце НП пожежники встановили, що палають яскравим полум'ям шість дерев'яних будиночків.

Більше двох годин знадобилося рятувальникам, щоб ліквідувати вогонь на площі 500 кв. м.

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6:41 в службу порятунку 101 надійшов сигнал про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації в приміщенні кафе "Санторіні",- йдеться в повідомленні.

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