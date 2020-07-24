В Одеській області затримали іноземця, який намагався провезти через кордон заборонену зброю

Подія сталася вночі на пункті пропуску «Рені», повідомляє прес-служба Ізмаїльського загону.

Прикордонники вирішили ретельно обшукати мікроавтобус Volkswagen, яким керував громадянин Німеччини. І як виявилося, там було на що подивитися.

Під сидінням пасажира було виявлено заборонені для перевезення через державний кордон ножі з 26 і 12-сантиметровими лезами, а також газовий балончик.

За фактом виявлених ознак кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» «зелені берети» повідомили у Ренійське відділення поліції.

На даний момент холодну зброю вилучено для проведення експертизи.

З іноземцем проводяться слідчі дії співробітниками поліції.

Раніше ми повідомляли, на українському кордоні затримали любителя Росії і СРСР, який віз в Одеську область портрети Путіна, валюту і різний радянський непотріб.

На пункті пропуску «Старокозачье» на кордоні Одеської області та Молдови під час перевірки прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. Коли ж вирішили обшукати його машину, то там було на що подивитися.

Громадянин України віз на батьківщину червоні прапорці з гербом СРСР, наклейки з зображенням прапора ВМФ СРСР, медалі з портретом Жукова, портрети Путіна, зображення російської військової техніки. Поруч лежав пакет з великою сумою рублях.

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