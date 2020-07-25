Одесити з нетерпінням чекають вихідних і синоптики розповіли про погоду в ці дні

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в суботу, 25 липня, ранок і вечір в Одесі будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів, передає Politeka.net.

Вітер буде дути слабкий південно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі опуститься до +18+20 градусів, вдень варто готуватися до спеки +27+29 градусів.

Температура морської води становитиме +22+23.

По Одеській області спостерігатиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі +16+21 градусів, вдень підвищиться до +31.

На автодорогах області видимість добра.

Метеорологи повідомляють про високу пожежну небезпеку.

У неділю, 26 липня, в Одесі день буде хмарним - зранку небо вкриється хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Вітер слабкий, східний, 3-8 метрів в секунду.

Температура вночі +17+22 градусів, вдень +29+34.

Раніше ми повідомляли, на півдні Одеської області в полях кружляв пиловий вихор.

Його помітили кілька днів тому в Татарбунарському районі на узбережжя гниючого лиману Сасик.

Очевидці розповіли, що міні смерчі йшли один за іншим, піднімаючи в повітря з розораного поля тонни пилу і висушують грунт.

Також ми повідомляли, що в небі на Одесою зійшло відразу два сонця.

Стільки рідкісне природне явище побачили жителі Теплодара.

Це явище називається "паргелій". Слово "паргелій" походить від грецького і означає "хибне " сонце". Являє собою різновид гало і виглядає як світле райдужне пляма на рівні Сонця. Виникає внаслідок заломлення сонячного світла в анізотропне орієнтованих кристалики льоду, ширяють в атмосфері. Аналогічне явище виникає і близько Місяця (парселена).

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