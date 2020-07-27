Одесити відобразили нічну грозу над містом

Кадрами негоди вони поділилися у соцмережах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Очевидці зняли блискавки, які виблискували над Одесою в ніч на понеділок, 27 липня.

У той же час сьогодні рятувальниками оголошено штормове попередження в регіоні.

Зокрема, по всій Одеській області можуть пройти значні дощі з грозами. Прогнозуються і шквальні пориви вітру до 15-20 метрів в секунду. Такі погодні умови віднесли до першого рівня небезпеки.

Раніше ми писали, що справжня спека прийде в Одесу в останній тиждень липня.

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, Одеська область опиниться під впливом атмосферних фронтів і антициклонів. В місті буде дуже жарко, місцями температура підвищиться до +36 градусів.

Наприклад, в п'ятницю, 31 липня, в Одесу прийде черговий грозовий фронт. Хмар на небі вже з ранку. Прогнозуються зливи з грозою в будь-який час дня, але найімовірніше вони пройдуть в обід. Температура повітря становитиме +29+31 градус. Також буде дути слабкий, північний вітер.

У суботу, 1 серпня, на небі знову очікується хмарність. Ймовірність опадів дуже висока. З ранку в Одесі значно похолодає, температура складе +15 градусів., а ось до обіду вже розпогодиться і стовпчики термометрів покажуть +30 градусів. Вдень буде дути північний вітер, пориви з поривами 13-15 метрів в секунду. Хвилі піднімуться до 0,6 метрів у висоту.

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