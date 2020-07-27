Липень місяць на підході, а ялинки і раніше лежать

Серпень місяць на носі, а в Одесі досі не можуть прибрати звалище новорічних ялинок

Про кричущу ситуацію на території парку Азербайджан на 4 станції Фонтану повідомили місцеві жителі в Єдиний центр звернення громадян, передає Politeka.net.

Причіп з висохлими хвойними рослинами, які були не продані, просто кинули і забули за нього. А адже він, на думку одеситів, представляє потенційну пожежонебезпека в спеку.

Раніше ми писали, що справжня спека прийде в Одесу в останній тиждень липня.

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, Одеська область опиниться під впливом атмосферних фронтів і антициклонів. В місті буде дуже жарко, місцями температура підвищиться до +36 градусів.

Також ми повідомляли, відпочиваючі розповіли про нової напасті біля берегів Одеси.

У Чорному морі знову були помічені великі морські мешканці – корнероты.

Їх помітили відпочиваючі на пляжі в Лузанівці у неділю, 26 липня.

Нагадаємо, що спека до +36 і зливи з градом: синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів в Одесі

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