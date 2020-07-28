В Одеській області кількість заражених китайським вірусом перевалила за три тисячі

Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає Politeka.net.

Так, станом на ранок 28 липня, діагноз поставили 3031 пацієнту.

У той же час кількість нових випадків зараження інфекцією знову різко зросло і склало 71 людина.

За минулу добу ніхто з хворих не одужав, але також не було і летальних випадків.

З підозрами на небезпечну хворобу під спостереження лікарів потрапили 80 нових пацієнтів.

Всього по Україні з початку пандемії 66575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1629 летальних, 36744 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 919 нових випадків.

Раніше ми вже повідомляли, що в Одесі значно зросла кількість хворих китайським вірусом у важкій формі.

У зв'язку з цим у місті запрацювали лікарні другої черги.

Тепер пацієнтів з підозрою на інфекцію будуть приймати в міській лікарні № 5 на Лідерсовському бульварі. Там вже розгорнули додаткове відділення, розповіла директор міського відділу охорони здоров'я Олена Якименко.

Якименко зазначила, що в додатковому відділенні розмістять 120 ліжок, в тому числі 24 — це будуть реанімаційні ліжка.

Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених

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