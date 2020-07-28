В Одесской области число зараженных китайским вирусом перевалило за три тысячи

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ, передает Politeka.net.

Так, по состоянию на утро 28 июля, диагноз поставили 3031 пациенту.

В тоже время количество новых случаев заражения инфекцией вновь резко возросло и составило 71 человек.

За прошедшие сутки никто из заболевших не выздоровел, но также не было и летальных случаев.

С подозрениями на опасную болячку под наблюдение врачей попали 80 новых пациентов.

Всего по Украине с начала пандемии 66575 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 1629 летальных, 36744 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 919 новых случаев.

Ранее мы уже сообщали, что в Одессе значительно возросло число заболевших китайским вирусом в тяжелой форме.

В связи с этим в городе заработали больницы второй очереди.

Теперь пациентов с подозрением на инфекцию будут принимать в городской больнице № 5 на Лидерсовском бульваре. Там уже развернули дополнительное отделение, рассказала директор горздрава Елена Якименко.

Якименко отметила, что в дополнительном отделении разместят 120 коек, в том числе 24 — это будут реанимационные койки.

Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных

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