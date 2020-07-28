Після Одеси проти дистанційного навчання протестували в Ізмаїлі

Мешканці Одеської області також приєдналися до всеукраїнської акції проти віддаленого навчання в школах, яке ввели на тлі пандемії, повідомляють місцеві ЗМІ .

Батьки і школярі зібралися днями біля стін місцевої мерії в Ізмаїлі. В руках вони тримали плакати з гаслами: «Проти дистанційного навчання. За школу», «Ми за живу школу», «Діти повинні вчитися в школі». Присутні на мітингу були і школярі. На їх велосипедах були прикріплені такі написи: «Ми підемо в школу», «Хочу в школу».

За словами батьків, такий вид навчання малоефективний.

По-перше багато працюють і не можуть приділяти належної часу на роз'яснення матеріалу. По-друге, якість інтернету в області залишає бажати кращого.

По-третє, не всім батькам по силам придбати дитині персональний планшет, смартфон або комп'ютер для участі в дистанційних уроках а особливо, якщо в сім'ях кілька дітей.

Крім того, батьки переконані, що дистанційний режим не веде до здорової нації: порушується режим, постава, слух, зір із-за постійного просиджування за комп'ютером.

Але найбільш зворушливими були виступи самих школярів, які намагалися донести до чиновників, що вони хочуть в школу, люблять її, а також скучили за своїм однокласникам, друзям та вчителям.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі протестували проти дистанційки.

Одесити вважають, таке навчання неповноцінне, призводить до деградації і психологічних проблем. Без очного спілкування діти не можуть повноцінно розвиватися. А ще сидіння за комп'ютером і планшетом сильно псує зір.

Нагадаємо,"Це злочин": одесити збунтувалися проти дистанційки в школах

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