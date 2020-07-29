Що буде з погодою?

Стало відомо, якою буде погода в Одесі в середу, 29 липня, а також зроблено заяву

На цей раз синоптики розповіли не тільки про погоду, але і попередили жителів Одеси і області про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, передає Politeka.net.

Небезпека пожеж буде зберігатися весь день, тому громадян настійно просять не гратися з вогнем, не розпалювати багаття в лісі та на відкритій місцевості.

За прогнозами синоптиків, весь день небо в Одесі буде ясним, й хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів.

Вітер північний, вдень південно-східний 6-11 м/с.

Температура вночі 19-21 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть 30-32, місцями до +36 градусів.

Температура морської води 23-24 градусів.

В Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, вдень південно-східний 6-11 м/с.

Температура вночі 17-22 градусів, вдень 30-35 градусів.

На автодорогах області видимість добра.

Раніше ми повідомляли, в Одесі провели зачистку узбережжя від водоростей.

Тільки протягом одного дня з міського пляжу «Лузанівка» комунальники вивезли близько 200 тонн морської рослинності.

Основну роботу доводилося виконувати вручну майже 20 осіб граблями підтягували рослини з моря до трактора, який збирав водорості ковшем.

Нагадаємо, що спека до +36 і зливи з градом: синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів в Одесі

А ще Politeka писала, що відпочиваючих налякали величезні медузи на пляжах Одеси, відео

Також Politeka повідомляла, що на популярному українському курорті випав сніг, кадри аномалії: «Хоч лижний сезон відкривай».