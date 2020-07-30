В Одеській області дівчинка-підліток побила свою однолітку і була покарана

Про це повідомляє видання «Пушкинська», з посиланням на інформацію з судового реєстру. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Подія сталася півроку тому в Великодолинскому. Тоді, 13 лютого нинішнього року, учениця шостого класу схопила свою однолітку за волосся і повалила її на землю. Сівши на жертву зверху, вона почала бити її по обличчю та голові. На щастя, постраждала отримала садини.

За розправою спостерігали ще три школярки, одна з яких знімала все на камеру, а потім виклала в Инстаграм. Справа викликала широкий резонанс і дійшла до суду.

Батьки постраждалої вимагали відшкодувати моральну шкоду в розмірі 15 тисяч гривень. Також вони заявили, що витратили на лікування дитини 18,6 тисячі гривень: довелося робити МРТ і консультуватися у психолога.

У свою чергу суддя виніс наступне покарання: він заборонив забіяці виходити з будинку з 21:00 до 7:00, зобов'язав її не пропускати заняття в школі і передати її під нагляд матері. Крім того, сім'я порушниці повинна буде відшкодувати потерпілій 5 тисяч гривень моральної компенсації. В інших вимогах суд відмовив.

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