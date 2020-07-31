У п'ятницю, 31 липня, жителі Одеси залишаться на цілий день без електрики
Комунальники «Одесаобленерго» повідомляють, що планові масштабні відключення торкнуться городян, які проживають на 69 вулицях. Найбільше постраждають одесити, які проживають в районі селища Котовського, Слобідки, центру міста та приватного сектора, передає Politeka.net.
Зокрема, світла не буде по наступним адресам:
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З 9:00 по 17:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- 10-а Суворовська вулиця 35
- вулиця Володимира Винниченка 12, 17, 18, 21, 22, 18а, 23, 24, 27, 29, 31
- проспект Добровольського 67, 69
- Жоліо-Кюрі вулиця 31д, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 31р, 37, 31/1, 31Е, 37а, 33а/c, 31/2, 31а, 31Б, 33а/с524
- Івана Мазепи вулиця 4, 6а, 9, 6б, 7, 11
- Краснослободская вулиця 52, 50/1, 52/10, 52/4
- Курська вулиця 97
- Ломоносова вулиця 16а, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7а, 13а, 18б, 10а, 17, 18, 19, 20
- Маразліївська вулиця 40/42, 1Б, 1а Б, 1а /Б, 36, 38, 1А
- Матюшенко вулиця 3, 4, 6, 22Б, 8, 5б, 5а, 20а, 20б, 21а, 6б, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- площа Молоді 12, 14, 16, 19, 12а, 6, 21
- Салтикова-Щедріна вулиця 4, 6
- Саші Хорошенко вулиця 11, 13, 14, 15, 24б, 13а, 14а, 16, 20а, 24, 18, 20, 22
- Слобідська вулиця 27, 29, 33
- Тираспольське шосе 25А
- Тираспольське шосе 21, 23, 27
- Училищна вулиця 2, 4, 6
- Яші Гордієнко вулиця 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 20а, 22, 16а, 25/27, 32а, 24б, 15а, 17а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 19а
З 9:00 по 19:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- 2-й провулок Східний 1, 3, 4, 6, 7, 8А, 9А, 8, 6А, 9Б, 9
- Академіка Гаркавого вулиця 48а, 15, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43, 47, 51, 53, 148, 150, 152, 156
- Ашхабадская вулиця 8, 12а, 4, 7, 1, 3, 2, 9, 6, 22, 32, 35, 24, 36, 29, 26, 28а, 25, 34, 5, 28, 33, 30, 18, 31, 27, 20, 25а, 23, 12, 12б, 19, 14, 17, 21, 16, 15, 28б
- Бессарабська вулиця 2, 4, 6, 4Б
- Бібліотечна вулиця 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
- Болградская вулиця 2, 3, 4, 6, 20/1, 22\1, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
- Бородінська вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8А, 18А, 19/1, 11А, 4А, 13А, 12, 17А, 22А, 10А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
- Ветеранів Праці вулиця 17А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13А, 11А, 12, 4Б, 44А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
- проспект Гагаріна 1
- Генерала Доватора вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 53А, 44А, 46А, 25Б, 47А, 11А, 44Б, 21А, 23А, 1а, 19А, 29, 42а, 45А, 52А, 17 Б, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
- Дальницкое шосе 19
- Житомирська вулиця 1, 5, 7, 21, 27, 41, 9а, 51А, 184б, 186а, 132А, 7а1, 44, 58, 60, 64, 154, 165, 170, 176, 200, 202
- Липнева вулиця 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 6а, 28, 29, 31
- Карпатська вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21А, 4а, 7А, 18, 19, 20, 21, 22
- Клинова вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 25Б, 2а, 28а, 32а, 26а, 56, 58, 60
- Крайня вулиця 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 5В, 58А, 18А, 48А, 5/7, 30 А, 12А, 8/4, 29А, 5Б, 46А, 49А, 61А, 42А, 38А, 70А, 5А, 56/1, 7б, 40А, 34б, 28А, 14А, 33, 44А, 4/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88
- Левадна вулиця 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16А, 9, 1А, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
- Леонова вулиця 57
- Магістральна вулиця 31Н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 31а7, 38, 6В, 16А, 31\4, 50а, 42а, 31з, 31Б, 31К, 31Л, 33/2, 31В, 31д, 31В/1, 8А, 31р, 18А, 31Е, 31в/2, 28А, 33а4, 12б, 6а, 35/2, 19А, 35а, 12А, 33а, 33 б, 39А, 33б, 21А, 37А, 42, 44, 46, 48, 31А
- Могилевська вулиця 1, 2, 18А, 13А, 2а, 7А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- Молодіжна вулиця 2, 3, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9Г, 8а, 1А, 31, 28А, 9А, 21А, 29А, 9Б, 9В, 1В, 32, 33, 34
- Ненудна вулиця 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 36А, 1А, 18А, 45А, 13а, 23А, 50, 39А, 14/1, 52А14, 52А, 52, 57, 59, 61
- вулиця Миколи Аркаса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 50А, 14/10, 28А, 8А, 3А, 36А, 17, 22А, 14/3, 6А, 6Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
- вулиця Панаса Мирного 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
- Патріотична вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 21Б, 2А, 30а, 7А, 14а, 28, 30, 32, 34, 36, 22А
- провулок Гагаріна 19а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4а, 2а, 12а, 9Б, 20, 12Б, 9/1, 13а, 11А, 9а, 1б, 14А, 3А, 21, 23, 25, 8а
- Петра Лещенко вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13А, 41А, 1А, 33А, 25А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41
- Південна-Авангард вулиця 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 35А, 7А, 1Г, 33, 35
- Подільська вулиця 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 18А, 26А, 28, 30, 32, 34
- Польова вулиця 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 24а, 2а, 31А, 28А, 27А, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49
- Рижська вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 1А, 28/2, 24А, 28А, 15А, 1Б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34
- Самарська вулиця 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 1А, 49, 11А, 46А, 71А, 41\2, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75
- Літакова вулиця 44, 44а, 47, 52
- Північна вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 34 А, 6, 18, 30, 40 А, 11А, 34, 42 А, 22А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44
- Сільська вулиця 13А
- Селянська вулиця 14а, 23А, 13, 21, 7, 6, 15, 5, 16, 19А, 11, 14, 19, 10, 3, 18, 8, 17, 1, 35, 29, 32, 28А, 371, 20, 27, 20/1, 24, 28, 37, 34, 25, 23, 26, 30, 22
- Смоленська вулиця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 46б, 20А, 25, 19А, 49А, 36а, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51
- Сонячна вулиця 1, 4, 5, 6, 7, 10, 22а, 1Б, 22Б, 23А, 2а, 1а, 1В, 36А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41
- Сосюри вулиця 1, 44, 45, 46, 47, 48, 74А, 49, 59А, 76а, 51а, 1а, 66А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82
- Сталепрокатная вулиця 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 3Б, 17/19, 19а, 30, 7/5, 22Б, 8/1, 11А, 418/26, 32, 34, 3А
- Сталепрокатний провулок 13
- Творча вулиця 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 44А, 20А, 34А, 48А, 23а, 42А, 22А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 4А
- вулиця Тираспольська 25
- Тираспольське шосе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 13а
- Питома провулок 6
- Улітіна вулиця 23, 25, 25б, 19, 23А, 21, 21А
- вулиця Уманська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 46А, 25А, 20А, 15, 25Б, 25В, 24а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
- Умова вулиця 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 54, 75, 77, 1а, 1/1а, 9А, 21Б, 27А, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992, 21а
- Урожайна вулиця 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36а, 17а, 28А, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44
З 11:00 по 16:00 відключать електроенергію за наступними адресами:
- 1-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8А, 12А, 17/1, 16, 17, 8а/1
- 2-я лінія 6-ї станції Люстдорфськой дороги 12, 14А, 8, 7, 13, 9, 10, 11, 15А, 12А, 16, 14
- 3-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги, 5, 6, 7, 5А, 8, 8А, 7А, 6/1, 10А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Левітана вулиця 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67
- Люстдорфська дорога 144/4, 144/5, 144/2, 146д, 146г, 146а, 146в, 146б
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