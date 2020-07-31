На річці Дунай прикордонники затримали подружжя іноземців

Про інцидент, повідомляє прес-служба Ізмаїльського прикордонного загону у Фейсбук, передает Politeka.net

30 липня, прикордонники виявили румунський моторний човен у внутрішніх водах України.

Як з'ясувалося сімейна пара з Румунії вирішила прогулятися на моторному човні та замилувавшись природними пейзажами не помітили, як плавзасіб зайшло у Кілійське гирло річки. Варто відзначити, що їхній човен не обладнаний навігаційними приладами.

Тим не менше, за порушення державного кордону на іноземців складено протоколи про адміністративне правопорушення. Після рішення суду їх чекає процедура реадмісії.

Раніше ми повідомляли, на українському кордоні затримали любителя Росії і СРСР, який віз в Одеську область портрети Путіна, валюту і різний радянський непотріб.

На пункті пропуску «Старокозачье» на кордоні Одеської області та Молдови під час перевірки прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. Коли ж вирішили обшукати його машину, то там було на що подивитися.

Як з'ясувалося, громадянин України віз на батьківщину червоні прапорці з гербом СРСР, наклейки з зображенням прапора ВМФ СРСР, медалі з портретом Жукова, портрети Путіна, зображення російської військової техніки. Поруч лежав пакет з великою сумою рублях.

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