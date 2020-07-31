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Унікальну знахідку з минулого виявили під час розкопок в Одеській області

Це теракотова статуетка з зображення античного божества Гермеса/Меркурія, яку знайшли археологи під час розкопок городища Catral біля сучасного села Орловка.

Фотографію знахідки розмістили на Facebook-сторінці Одеського археологічного музею, передає Politeka.net.

Фахівці відзначили, що ця знахідка є унікальною.

«Статуетки такого типу і в такому прекрасному стані збереженості – рідкісна знахідка навіть у великих античних центрах Північного Причорномор'я. Для пам'ятника ж варварської периферії, яким було в античну епоху поселення в Картале, така статуетка - виняткова рідкість, що межує з унікальністю», - розповіли вони.

До цього ми повідомляли, що під час розкопок поблизу Аккерманської фортеці у Білгород-Дністровському районі Одеської області було знайдено старовинну посудину з рідиною всередині часів Османської імперії.

За словами одеського історика Андрія Красножона, посуд, знайдений при розкопках, виявився неушкодженим, а всередині нього була виявлена рідина прозорого кольору.

Дата виготовлення пляшки - не пізніше, 1798 року, також можливо вона була завезена з території іншої держави. Походження і склад рідини поки встановлені не були.

Також ми повідомляли, що в курортній зоні Одеси, виявили величезний склад боєприпасів. Подія сталася в районі Великого Фонтану.

Рано-вранці в поліцію надійшов сигнал про те, що при будівництві житлового будинку на вулиці Морехідної біля парку «Галичина», робітники знайшли предмет, схожий на гранату.

Прибулі на місце поліцейські і фахівці-вибухотехніки обстежили територію і витягли із землі 265 вибухонебезпечних предметів: 154 гранати Ф-1, 28 підривників до снарядів, 11 мінометних мін 82 мм, одну 120-міліметрову міну, 29 артилерійських снарядів калібру 37 мм, 17 артснарядів 45 мм, 23 артснаряди 75 мм, два артилерійських снарядів 152 мм.

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