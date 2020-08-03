Відступивша спека почне повертати колишні позиції цього тижня в Одесі

Про те, яка погода чекає одеситів і гостей міста, розповіли синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Весь тиждень, за їх прогнозами, над Одесою буде світити сонце. Погода буде сухою і маловітряною. У цей час можливий температурний рекорд. Стовпчик термометра підніметься до +36 градусів. Також синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку.

У понеділок, 3 серпня, мешканці вже почнуть відчувати значне потепління, так як Одеса буде в епіцентрі антициклону. Очікується стабільна, ясна погода. Температура повітря трохи підніметься. Прогнозується помірний, східний вітер.

Температура повітря по місту вдень +23 +25, по області +23 +28.

У вівторок, 4 серпня, за прогнозами метеорологів, небо в Одесі, як і раніше, буде безхмарним. Опадів не очікується. Температура повітря почне зростати. Прогнозується помірний, східний вітер.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +15 +18, вдень повітря прогріється до +25 +30.

Середина тижня продовжить тенденцію до істотного потепління. У середу, 5 серпня, синоптики обіцяють сонячну погоду, без опадів і помірним вітром.

Температура повітря вночі +16 +19, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27 +30.

У четвер, 6 серпня, Одеса весь день буде купатися в сонячних променях. Без опадів. Температура повітря продовжить рости. Помірний вітер східний тільки ввечері змінить свій напрямок і почне дути з півдня. Температура вночі становитиме +18 +20, вдень +27 +31.

У п'ятницю, 7 серпня, потепління стане ще більш інтенсивним. Небо все також залишається ясним. Без опадів. Вітер трохи посилиться і почне дути з півночі-північного сходу, 5 – 10 метрів в секунду.

Температура повітря вночі покаже +18 +19, вдень повітря прогріється до +33 градусів.

У суботу, 8 серпня, видасться самий жаркий день, не тільки всього літа, але і можливо поб'є температурний рекорд в +35,5 градуси встановлений в цей день в 1963 році. Очікується, що стовпчик термометра підніметься вище 36 градусів. Небо буде малооблачным, а вітер північно-східним.

Нагадаємо, погода готує різкий розворот, в зоні ризику нові області.

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