В Одеській області мати закопала свою новонароджену дочку на кладовищі, проте бродячі собаки вирили труп

Жахливий інцидент стався в селі Мирне Біляївського району. Про нього розповіли в прес-службі ГУНП Одеської області, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами правоохоронців, чоловік вигулював свою собаку біля кладовища, коли натрапив на тіло немовляти. Він негайно викликав поліцію, які приступили до пошуків матері і незабаром її розшукали.

32-річна жінка зізналася, що на сьомому місяці вагітності у неї трапилися передчасні пологи і вона народила мертву дитину, яку поховала на місцевому кладовищі, як тільки зрозуміла, що вона не подає ознак життя. Також вона розповіла, що на обліку по вагітності ніде не перебувала і народжувала у себе вдома.

Відзначається, що крім цієї дівчинки у жінки вже є семеро дітей.

Зараз тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України. Обставини і причини смерті немовляти встановлюються.

До цього ми писали, що вандали викрали близько 10 металевий хрестів на другому християнському кладовищі в Одесі.

Зловмисники демонтували близько десятка металевих могильних хрестів, а потім перекинули їх через паркан на трамвайні колії 10-го маршруту.

Відзначається, що на місце події з'їхалася поліція з мигалками.

У Біляївському районі поліцейські встановлюють обставини смерті новонародженої дитини🚨 До поліції надійшло повідомлення від жителя села Мирне, що під час прогулянки з собакою, він знайшов тіло немовляти. Співробітники поліції за лічені години встановили особу матері. Нею виявилася 32-річна місцева жителька, яка вже має семеро дітей. При спілкуванні з правоохоронцями жінка розповіла, що під час вагітності на обліку у лікарів не перебувала, а тиждень тому в неї стався викидень на сьомому місяці вагітності - вона народила мертву дівчинку. Після самостійних пологів вдома породілля поховала дитинку на місцевому цвинтарі. За вказаним фактом у територіальному відділі поліції розпочали провадження за статтею 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування для встановлення обставин та причини смерті немовляти його направили на судово-медичну експертизу. Тривають слідчі дії. Фото 👉https://fex.net/ru/s/s6pcxsv Відео для ЗМІ 👉https://fex.net/ru/s/eesvtdk Gepostet von Поліція Одеської області am Montag, 3. August 2020

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