В Одеській області мати закопала свою новонароджену дочку на кладовищі, проте бродячі собаки вирили труп
Жахливий інцидент стався в селі Мирне Біляївського району. Про нього розповіли в прес-службі ГУНП Одеської області, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами правоохоронців, чоловік вигулював свою собаку біля кладовища, коли натрапив на тіло немовляти. Він негайно викликав поліцію, які приступили до пошуків матері і незабаром її розшукали.
32-річна жінка зізналася, що на сьомому місяці вагітності у неї трапилися передчасні пологи і вона народила мертву дитину, яку поховала на місцевому кладовищі, як тільки зрозуміла, що вона не подає ознак життя. Також вона розповіла, що на обліку по вагітності ніде не перебувала і народжувала у себе вдома.
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Відзначається, що крім цієї дівчинки у жінки вже є семеро дітей.
Зараз тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України. Обставини і причини смерті немовляти встановлюються.
До цього ми писали, що вандали викрали близько 10 металевий хрестів на другому християнському кладовищі в Одесі.
Зловмисники демонтували близько десятка металевих могильних хрестів, а потім перекинули їх через паркан на трамвайні колії 10-го маршруту.
Відзначається, що на місце події з'їхалася поліція з мигалками.
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