В Одесі разрелся скандал, учасниками якого стали переселенці і ветеран АТО

Про це повідомляє Українська служба інформації.

Зокрема, переселенці встали на захист учасника бойових дій в АТО, якого виселяють з центру соціально-психологічної допомоги, де чоловік прожив півтора року. Його попросили зібрати речі і залишити гуртожиток, так як він має роботу і не є переселенцем.

«Я не є переселенцем, але я - учасник бойових дій в АТО. Зараз я працюю в поліції. І люди мене просять залишитися жити тут, так як на території гуртожитку кілька разів були події, - розповів ветеран.

Люди переконані, що незабаром так само вчинять і з ними, тому що не продовжують договори оренди. За словами переселенцем, їм нікуди податися, до того ж більшість з них - люди з інвалідністю.

У свою чергу представник центру запевняє, що у них великі борги по комуналці, але виселяти їх не збираються.

«Мова йде про одиничний випадок виселення - у нього немає статусу переселенця, - кажуть в центрі.

Раніше ми повідомляли, жителям Одеси і гостям міста розповіли, на яких пляжах можна купатися.

Так, 27 липня, на пляжах були відібрані проби морської води. Про це повідомляє офіційний сайт міста.

І як з'ясувалося за результатами досліджень, вода на всіх пляжах Одеси відповідає санітарно-гігієнічним і санітарно-біологічним нормам показниками, а значить придатна для купання.

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