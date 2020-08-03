В Одесі разрелся скандал, учасниками якого стали переселенці і ветеран АТО
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Зокрема, переселенці встали на захист учасника бойових дій в АТО, якого виселяють з центру соціально-психологічної допомоги, де чоловік прожив півтора року. Його попросили зібрати речі і залишити гуртожиток, так як він має роботу і не є переселенцем.
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«Я не є переселенцем, але я - учасник бойових дій в АТО. Зараз я працюю в поліції. І люди мене просять залишитися жити тут, так як на території гуртожитку кілька разів були події, - розповів ветеран.
Люди переконані, що незабаром так само вчинять і з ними, тому що не продовжують договори оренди. За словами переселенцем, їм нікуди податися, до того ж більшість з них - люди з інвалідністю.
У свою чергу представник центру запевняє, що у них великі борги по комуналці, але виселяти їх не збираються.
«Мова йде про одиничний випадок виселення - у нього немає статусу переселенця, - кажуть в центрі.
Раніше ми повідомляли, жителям Одеси і гостям міста розповіли, на яких пляжах можна купатися.
Так, 27 липня, на пляжах були відібрані проби морської води. Про це повідомляє офіційний сайт міста.
І як з'ясувалося за результатами досліджень, вода на всіх пляжах Одеси відповідає санітарно-гігієнічним і санітарно-біологічним нормам показниками, а значить придатна для купання.
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