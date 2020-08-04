Спека повертає колишні позиції в Одесі і в зв'язку з цим зроблено важливо попередження

На цей раз синоптики розповіли не тільки про погоду, але і попередили жителів Одеси і області про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, передає Politeka.net

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у вівторок, 4 серпня ранок в Одесі буде безхмарним, і до кінця дня небо буде залишатися ясним. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі 17-19 градусів, вдень буде в межах 26-28 °градусів

Температура морської води становитиме 21-22 градусів.

В Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі 14-19 градусів, вдень 26-31 градусів.

На автодорогах області видимість добра.

Звернемо увагу, що на протязі всього дня по Одеській області збережеться небезпека пожеж, тому громадян настійно просять не гратися з вогнем, не розпалювати багаття в лісі та на відкритій місцевості.

Раніше ми повідомляли, жителям Одеси та гостям міста розповіли, на яких пляжах можна купатися.

Так, 27 липня, на пляжах були відібрані проби морської води. Про це повідомляє офіційний сайт міста.

І як з'ясувалося за результатами досліджень, вода на всіх пляжах Одеси відповідає санітарно-гігієнічним і санітарно-біологічним нормам показниками, а значить придатна для купання.

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