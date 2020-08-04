В Одеській області аномальна погода призвела до того, що деякі рослини вирішили зацвісти двічі
Так, приміром жителі Арциза стали свідками того, що на початку серпня зацвіла акація. Фотографіями вони поділилися у соцмережах, передає Politeka.net.
Звичайно, спочатку і очам не повіриш, однак квітучим деревом можна помилуватися на вулиці Пушкіна, ближче до вулиці Вокзальної.
Видно природа вирішила знову зануритися у весняну атмосферу. Цьому посприяла аномальна спека з рясними опадами.
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Зауважимо, що жителі Арциза не перший раз стають свідками такого дивного явища.
До цього вони спостерігали повторне цвітіння яблунь, при цьому на сусідніх гілках перебували вже майже дозрілі плоди.
"Чудо в кінці липня", "Природа прокинулася, вже скоро скидати листя", "Ось це новина", - пишуть вони.
Водночас фахівці припускають, що незвичайне явище можна пояснити свого роду «гормональним збоєм» в організмі дерев, викликаного посухою, високою вологістю або раптовою зміною погоди. Рослина часто сприймає літню спеку і засуху як період спокою, а коли температура трохи падає, або йдуть дощі, у них настає період цвітіння.
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