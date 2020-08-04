В Одеській області аномальна погода призвела до того, що деякі рослини вирішили зацвісти двічі

Так, приміром жителі Арциза стали свідками того, що на початку серпня зацвіла акація. Фотографіями вони поділилися у соцмережах, передає Politeka.net.

Звичайно, спочатку і очам не повіриш, однак квітучим деревом можна помилуватися на вулиці Пушкіна, ближче до вулиці Вокзальної.

Видно природа вирішила знову зануритися у весняну атмосферу. Цьому посприяла аномальна спека з рясними опадами.

Зауважимо, що жителі Арциза не перший раз стають свідками такого дивного явища.

До цього вони спостерігали повторне цвітіння яблунь, при цьому на сусідніх гілках перебували вже майже дозрілі плоди.

"Чудо в кінці липня", "Природа прокинулася, вже скоро скидати листя", "Ось це новина", - пишуть вони.

Водночас фахівці припускають, що незвичайне явище можна пояснити свого роду «гормональним збоєм» в організмі дерев, викликаного посухою, високою вологістю або раптовою зміною погоди. Рослина часто сприймає літню спеку і засуху як період спокою, а коли температура трохи падає, або йдуть дощі, у них настає період цвітіння.

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