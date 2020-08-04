Що буде в серпні

Стало відомо, яка погода очікує одеситів і гостей міста в останній місяць літа

Згідно з даними синоптиків Gismeteo, до середини серпня в місті переважатиме спекотна і посушлива погода, а з середини місяця в місто прийде похолодання, проте ненадовго. З 19 серпня температура повітря значно знизиться і буде коливатися в межах +18+24 градусів, передає Politeka.net.

Вже з 25 серпня спека почне повертати колишні позиції в Одесі, і температура повітря почне рости.

Також згідно з прогнозом Gismeteo в Одесі буде переважати посушлива погода. Дощі очікуються протягом 5 днів.

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Так, приміром жителі Арциза стали свідками того, що на початку серпня зацвіла акація. Фотографіями вони поділилися у соцмережах.

Звичайно, спочатку і очам не повіриш, однак квітучим деревом можна помилуватися на вулиці Пушкіна, ближче до вулиці Вокзальній.

Зауважимо, що жителі Арциза не перший раз стають свідками такого дивного явища.

До цього вони спостерігали повторне цвітіння яблунь, при цьому на сусідніх гілках перебували вже майже дозрілі плоди.

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