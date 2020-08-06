У четвер, 6 серпня, багато жителів Одеси і передмістя залишаться без світла, води і газу

Справа вся в тому, що в місті та області пройдуть планові та ремонтні відключення. Вже відомо на яких вулицях буде проведено відключення і як довго воно триватиме, передає Politeka.net.

З 9 години і ранку і до 17: 30 проводитимуться ремонтні роботи на газопроводі. У зв'язку з цим газ буде відсутній за наступними адресами:

вул. Ак. Вільямса, 17, 15, 15б, 13 ,9, 7, 7а, 5а, 5, 5б, 3а, 3б, 3, 1, 1б, 1а

Водний провулок, 1А, 3, 5, 5а, 7 ,9, 11, 4/6А, 6

вул. Ак. Вільямса, 5/5 « " Дитячий садок № 165»)

вул. Дача Ковалевського, 68, 70, 72, 76, 76б, 78, 82, 84, 80, 74/5, 88

вул. Саксаганського, 2, 1, 2б, 4, 6, 8, 10/12А, 10, 12, 12А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

В Інфоксводоканалі попередили, що відключення водопостачання очікує жителів, які проживають с. Вапнярка,с. Нова Дофінівка,

Чорноморське-1. Там води не буде з 9: 30 до 20: 30.

Також сьогодні, 6 серпня, у зв'язку з плановими ремонтними роботами одеситам відключать електроенергію.

Світла не буде за наступними адресами:

1-й Амурський провулок

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18

З 09:00 по 19:00

1-й Східний провулок

2, 3, 4, 5, 6, 11А, 7, 14А, 6А, 3а, 9Г, 9А, 13А, 16А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

З 09:00 по 19:00

1-й Лазурний провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

З 09:00 по 19:00

1-й провулок Марата

1, 2, 3, 4, 5, 6

З 09:00 по 17:00

1-а Проектована вулиця

8

З 09:00 по 17:00

10-та Суворовська вулиця

25, 27, 28, 29, 30, 31, 34А, 29А, 35А, 32, 33, 34, 35, 37

З 09:00 по 17:00

11-а лінія Люстдорфської Дороги

25, 33Б, 27, 31, 26а, 28А, 28, 26, 33В, 35, 33а, 33, 29

З 09:00 по 17:00

13-та лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги

8, 10, 12, 6а, 1, 4, 6, 4а, 2, 3

З 09:00 по 17:00

15-та лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги

1, 3, 5, 7, 9

З 09:00 по 17:00

19-та лінія 6-ї станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3

З 09:00 по 17:00

1й Орловський

2, 4, 6

З 09:00 по 17:00

2-й Амурський провулок

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

З 09:00 по 19:00

2 - й Лазурний провулок

2, 4А, 3, 4, 5, 6, 8, 9

З 09:00 по 19:00

2-й провулок Марата

2, 3, 4, 4а, 1

З 09:00 по 17:00

2-а Проектована вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22А, 9А, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 24

З 09:00 по 17:00

3-й Амурський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21

З 09:00 по 19:00

3-й Лазурний провулок

1, 2, 3, 5, 6, 5а, 5б, 3Б, 1А, 9, 6А, 3А, 10, 14, 14А

З 09:00 по 19:00

4-й Амурський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12А, 2а, 12, 14, 16

З 09:00 по 19:00

4 - й Лазурний провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6

З 09:00 по 19:00

5-й Лазурний провулок

1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6

З 09:00 по 19:00

6-й Лазурний провулок

3, 4, 5, 6, 7

З 09:00 по 19:00

Авдєєва-Чорноморського вулиця

55а, 28а, 53, 36, 63, 61/1, 59, 61, 59а, 55А/1, 57, 59А, 51А, 51, 67, 8/8, 43а, 47, 32, 22, 45в, 20, 39А, 44, 37, 49, 43, 45б, 24а, 18, 241, 40, 30, 20А, 28, 34, 39, 16, 41, 38, 42, 45а, 26, 46/1, 46, 24/2, 48, 45, 35, 28Б

З 09:00 по 17:00

Академіка Вільямса вулиця

74/1

З 09:00 по 19:00

Академіка Гаркавого вулиця

1, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 72а, 84А, 186А, 80А, 136А, 184А, 96А, 184В, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 140, 142, 144, 146, 158, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 194, 196

З 09:00 по 17:00

Амвросія Бучми вулиця

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 12А, 18, 12Б, 29

З 09:00 по 19:00

Амурська вулиця

46 А, 24 А, 44, 53, 55/2, 46, 40, 63, 38, 42, 61, 57А, 42а, 2 а, 2, 10, 23, 8, 21 А, 19, 6, 9, 21, 17, 16А, 25, 3, 18, 57, 3А, 29, 1, 15, 13, 7, 4, 14, 5, 12, 11, 37, 34, 33, 28, 39, 35, 24, 43, 32, 26, 41, 22, 47, 30, 45, 33/2, 16

З 09:00 по 19:00

Ангарська вулиця

5, 36, 1Б, 1, 7А, 1А, 3, 9, 37

З 09:00 по 19:00

Аеродромна вулиця

1

З 09:00 по 19:00

Баштанна вулиця

36А, 13А, 14А, 20А, 34, 17, 9а, 3, 18, 30, 36Б, 7, 36, 9, 10А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 1А, 15А, 15л, 3А, 22, 24, 11, 16А, 5, 12, 18А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31А, 12а, 20, 6а, 31, 26

З 09:00 по 19:00

Блоку вулиця

87/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 87/8, 87/3, 89/9, 89Б, 83, 89/6, 85, 87, 89, 91, 65/1

З 09:00 по 17:00

Велика Арнаутська вулиця

50, 59, 61, 63

З 09:00 по 17:00

Бородінська вулиця

48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 83Б, 147, 131а, 66А, 112А, 99А, 83а, 145А, 97/1, 119Б, 122А, 87А, 137Б, 100а, 106А, 96А, 108А, 94 А, 137А, 54А, 133В, 106Б, 101Б, 90а, 109А, 101А, 97А, 85А, 119А, 117/1, 78А, 48А, 149, 151, 153, 74А

З 09:00 по 19:00

Бородинський провулок

8А, 3, 4, 5, 6, 8, 9

З 09:00 по 19:00

Братська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

З 09:00 по 19:00

Володимира Винниченка вулиця

12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 18а, 29, 31

З 09:00 по 17:00

Героїв оборони Одеси вулиця

14, 22

З 09:00 по 17:00

Горизонтальна вулиця

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4Б, 11, 4А, 49А, 49, 50

З 09:00 по 19:00

Грузинська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 5а, 3А, 6, 7, 8, 10, 12

З 09:00 по 17:00

Дальницьке шосе

3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 37А, 133А, 27А, 49А, 13А, 109А, 29, 39, 53, 63, 115, 121, 125, 131, 139, 149, 159

З 09:00 по 19:00

Дніпровська вулиця

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 23а, 46а, 24А, 37а, 25, 25а, 38А, 27а, 20А, 50А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

З 09:00 по 17:00

Добровольського проспект

77А, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 73А, 52, 24/1, 40а, 46А, 79А, 81А, 75А, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 83, 92, 96

З 09:00 по 17:00

Донецька вулиця

1, 4, 1а, 2, 3

З 09:00 по 17:00

Дунайська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 32, 16А, 34, 35, 36

З 09:00 по 19:00

Катерининська вулиця

72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 85

З 09:00 по 17:00

Юхима Геллера вулиця

24а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 21Д, 19А/1, 17а, 8А3, 17б, 11а, 21А, 5б, 7а, 21В1, 9а, 11в, 21В, 5В, 4а2, 4б, 17В, 11б, 17б1, 28, 18а, 5Д, 19А, 21г, 12а, 8/4, 19Б, 21Б, 6А, 6д, 15А, 17Г, 17б2, 8а, 12/7, 30а, 5Г, 4а, 20А, 25в, 8а4, 15б, 9Б, 5а, 30б, 23Б, 19В, 25а, 23А, 26А, 28а, 26в, 26Б, 3а, 30, 34, 41, 132, 8Б

З 09:00 по 17:00

Житомирська вулиця

11, 120, 170

З 09:00 по 17:00

Жоліо-Кюрі вулиця

31д, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37а, 31г, 31а, 31Б, 31Е, 32а\с, 37, 31/2, 44А, 33а/c, 33а / с524, 31/1, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 50

З 09:00 по 17:00

Зернова вулиця

9, 9Б, 30, 9А, 18, 28, 3, 2, 17, 16, 15, 1, 13, 7, 24, 6, 7А, 11А, 5, 22, 5А, 11, 15А, 6А, 26\1, 10, 8, 20, 4, 14, 12

З 09:00 по 19:00

Злакова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 27, 15а, 14А, 23Б, 9А, 28/1, 17в, 31\1, 13а, 23А, 1А, 11А, 28, 29, 30, 31, 20а

З 09:00 по 19:00

Івана Мазепи вулиця

9, 6б, 4, 7, 11, 6а

З 09:00 по 17:00

Ільфа і Петрова вулиця

35А, 37А, 35Б, 37, 39

З 09:00 до 19:00

Індійська вулиця

4, 5, 7, 11, 4а, 3, 9

З 09:00 за 17:00

Казанська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 11а, 11г, 11Б, 15, 22 А, 13а, 11 В, 18, 20, 23, 24, 25, 14Б

З 09:00 до 19:00

Керченська вулиця

19А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18Б, 18а, 12А, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

З 09:00 за 17:00

Краснослободская вулиця

52, 50/1, 52/10, 52/4

З 09:00 за 17:00

Курганська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

З 09:00 до 19:00

Курська вулиця

97, 99, 107а, 113а, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115

З 09:00 за 17:00

Кустанайська вулиця

23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 66А, 35А, 41, 43, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

З 09:00 за 17:00

Леонова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 60б, 15А, 42А, 50А, 41а, 40, 2А, 8А, 43А, 49/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60а, 58, 50, 54, 62, 53, 56, 55, 60, 51, 52

З 09:00 до 19:00

Лесі Українки вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32а, 19А, 17, 1А, 12А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34

З 09:00 за 17:00

локальна вулиця

1, 5, 6, 8а, 8, 1А, 9, 10, 11, 13, 15

З 09:00 до 19:00

Ломоносова вулиця

3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10а, 16а, 7а, 13а, 20, 18б

З 09:00 за 17:00

Магістральна вулиця

39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 80/1, 59А, 84а, 55А, 94А, 45Б, 62А, 72А, 45А, 47В, 41А, 67А, 118б, 53а, 43А, 51а, 51Б, 78А, 86А, 122, 68Д, 74А, 59Г, 49А, 100 А, 102А

З 09:00 до 19:00

макова вулиця

1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 40А, 32, 38б, 2А, 20А, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

З 09:00 до 19:00

маковий провулок

10, 6А, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 2А

З 09:00 до 19:00

Мала Арнаутська вулиця

58, 87, 95, 97, 79/81, 99, 89/91

З 09:00 за 17:00

Марата вулиця

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 72А, 73/2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88

З 09:00 за 17:00

Марсельська вулиця

1

З 09:00 за 17:00

Матюшенко вулиця

5а, 5б, 14, 21а, 4, 19, 8, 10, 20а, 20, 18, 3, 22, 17, 6б, 21, 13, 6, 9, 20б, 15, 16, 11, 22Б

З 09:00 за 17:00

Монгольська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

З 09:00 за 17:00

Нескучная вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 2А, 7, 9, 10, 12

З 09:00 до 19:00

Миколи Аркаса вулиця

47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 75б, 78Б, 101В, 117А, 128А, 78А, 142А, 132А, 47А, 162а, 51а, 122В, 110А, 81А, 73Б, 69А, 124/1, 81В, 59а, 47 \ 2, 124 / 2, 136А, 101А, 92А, 101б, 134а, 91, 116А, 113 \ 2, 63 \ 1, 122А, 67А, 134Б, 95А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164

З 09:00 до 19:00

Овідіопольська вулиця

43, 43А, 28, 33, 36, 40, 41, 42

З 09:00 за 17:00

городня вулиця

43, 61, 65, 67, 103А, 97А, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 99, 101

З 09:00 до 19:00

Озерна вулиця

1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

З 09:00 до 19:00

Орловська вулиця

1, 2, 3, 4, 12а, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

З 09:00 за 17:00

Патріотична вулиця

45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 49А, 112А, 158А, 65А, 124Б, 122а, 112 /, 122Б, 77А, 118А, 81, 86/94, 113а, 106А, 118б, 80А, 92А, 84а, 96А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 , 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 , 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160

З 09:00 до 19:00

провулок Ползунова

19, 12А

З 09:00 до 19:00

Петра Лещенко вулиця

34, 93В, 95А, 52, 68, 26, 38, 95, 58, 42, 12, 18А, 102г, 97А, 105, 24, 14, 66, 104, 20, 64, 44, 10, 8, 2, 97, 18, 46, 89Б, 89А, 85, 89, 106, 98, 87, 87Б, 102Д, 88, 87А, 96, 83, 103, 78, 92, 91, 70, 80, 93, 93 Б, 93Б , 93А, 82, 76, 86, 107

З 09:00 до 19:00

площа Молоді

14, 16, 19, 12а, 6, 12, 21

З 09:00 за 17:00

Подільська вулиця

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А

З 09:00 за 17:00

Ползунова вулиця

7, 6а, 9, 8а / 22, 3, 3а, 16, 4а, 1, 6, 5а, 12, 5, 11, 2, 8, 10, 14

З 09:00 до 19:00

селищна вулиця

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12А, 18, 20, 16а

З 09:00 за 17:00

проточний провулок

3, 8, 13, 15, 1/1, 1, 5

З 09:00 до 19:00

Рішельєвська вулиця

66, 68

З 09:00 за 17:00

Ростовська вулиця

1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17А, 19А, 17, 19

З 09:00 за 17:00

Салтикова-Щедріна вулиця

4, 6

З 09:00 за 17:00

Самарська вулиця

13, 17, 19, 21, 23

З 09:00 за 17:00

санітарна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2Б, 25А, 32/1, 12а, 28, 32/3, 35А, 32/4, 37А, 18А, 32/2, 16 / 1, 13А, 14а, 20А, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 10 А

З 09:00 до 19:00

Саші Хорошенко вулиця

11, 13, 24а, 24б, 13а, 14а, 20а, 14, 15, 16, 18, 20, 22

З 09:00 за 17:00

Північна вулиця

13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 12А, 47А, 37А, 66 А, 122, 106А, 43Б, 39А, 69А, 116/2, 124 А, 67А, 74 Б, 82а, 62 А, 35В, 180А, 72 А, 29А, 78 А, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 188

З 09:00 до 19:00

північний провулок

33Б, 33, 33А, 35А, 37Б, 35, 37А, 37, 45, 46, 47

З 09:00 до 19:00

Слобідська вулиця

27, 29, 33

З 09:00 за 17:00

Сосюри вулиця

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 18а, 5а, 33а, 13а, 61А, 20а, 31а, 40, 29А, 18б, 41, 42, 43, 67

З 09:00 до 19:00

Старорезнічная вулиця

16/18

З 09:00 за 17:00

Степана Разіна вулиця

72б, 61, 65А, 72/9, 72/2, 72/3, 61А, 72А, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 77

З 09:00 за 17:00

Тираспольська вулиця

28

З 09:00 до 19:00

Тираспольська вулиця

26, 27, 29, 33, 34, 36, 37, 39

З 09:00 за 17:00

Тираспольское шосе

31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 37/3, 155А, 59В, 59Б, 127А, 153, 149А, 59а, 109А, 53а, 97А, 51а, 89а, 61а, 51б, 39а, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219

З 09:00 до 19:00

Улітіна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15А, 1в, 13, 15, 17, 31

З 09:00 за 17:00

Умова вулиця

24А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 32/1, 31А, 31В, 42А, 61а, 30а, 51а, 37Б, 35А, 58, 31Б, 44 А, 56а, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71 , 80, 98, 100, 104, 106, 110, 118

З 09:00 за 17:00

учнівська вулиця

26, 13А, 39, 1Г, 18, 3, 1Д, 55А, 43, 14, 1А, 27, 4, 22А, 31, 29, 45А, 41, 1Е, 1В, 55Б, 47, 51, 37, 18А, 35, 49, 5, 12, 43А, 55, 6, 45, 53, 1Б, 1, 14А, 17, 15, 24, 19б, 11, 11А, 10, 19, 5А

З 09:00 до 19:00

Училищная вулиця

2, 4, 6

З 09:00 за 17:00

Черкаська вулиця

1, 2, 6А, 15А, 7А, 17А, 8а, 4А, 11а, 3, 7В, 9А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28

З 09:00 до 19:00

Чернівецький провулок

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 20А, 12, 13А, 4А, 15б, 2А, 9а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15а

З 09:00 до 19:00

Чубаївська вулиця

15Б, 26/1, 18Б, 15К, 15І, 11Д, 15Б1, 14, 22, 5, 9б / 2, 18/5, 15г, 15а, 17/1, 16б, 22б, 9в, 9б, 28б, 24а, 22А, 20, 9а, 16, 9, 9А / Б, 17, 16а, 15д, 28, 18, 15д2, 13а, 9г, 18а, 13, 17/2, 15в, 28а, 15ж, 24, 11, 26б, 26/2, 26А, 26, 7, 20а

З 09:00 за 17:00

Чумацька вулиця

61, 77, 85, 108, 109, 103Б, 91

З 09:00 до 19:00

Елеваторна вулиця

8А, 1, 6А, 10А, 16А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 3а

З 09:00 за 17:00

Яші Гордієнко вулиця

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 16а, 32а, 24б, 20а, 25/27, 17а, 22, 19а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 15а

З 09:00 за 17:00

Нагадаємо, що останній пляж в Одесі захопили комерсанти, фото: "будка для збору грошей і не тільки"

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