Після всього, що сталося Одеса продовжує бути русифікованою

Гостя зі столиці, яка відвідала Одесу, обурилася, що більшість населення в місті спілкується російською мовою

Своїми думками молода українка Христина Лесняк поділилася на відео, яке розмістила в соцмережах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, досколльте сторінку до кінця)

Молоду дівчину в українській Одесі обурило те, що через велику кількість російськомовних людей, вона себе відчувала, як у Москві.

"Нещодавно була в Одесі-чудове місто, чудова архітектура... але є один нюанс, і він полягає в тому, що я себе там відчувала як в Москві якийсь. От чесно. Коли ти заходиш, всюди звучить російська мова", - поскаржилася Христина.

Вона дивується, як після Революції Гідності, після війни з безліччю жертв одесити продовжують залишатися русифікованими.

"Неправильно залишатися в цьому "совку". Просто-напросто, на якому ви рівні росли, на такому ви і закінчили. І це сумно насправді, тому що гарне місто, і я впевнена, що там є хороші люди. Але ця більшість-це кошмар", - зазначила туристка.

До цього ми повідомляли, що в одному з парків в Одесі чоловік з сепаратистськими поглядами накинувся і побив дівчину за те, що вона зробила йому зауваження.

Одеситка розповіла, що прийшла в парк разом зі своєю дочкою і поки дитина гралася, присіла на лавку, де стала свідком розмови між чоловіком і жінкою.

"Чоловік дуже яро пропагував сепаратизм і вихваляв "русский мир", неодноразово називав себе сепаром, а воїнів "найманцями", які воюють за 8000 грн і по 2 га землі. Моя психіка не витримала і я зробила їм зауваження:" завдяки тим хлопцям, які воюють і гинуть, ви можете сидіти в парку під мирним небом"", — розповіла одеситка і додала, що після цих слів чоловік накинувся на неї з кулаками.

Туристы возмущаются. Одесса делай выводы! Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 5. August 2020

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